Corona virüsü yasakları ve kısıtlamaları sertleşti: Bankta oturana ters kelepçe

Salgının başladığı günden beri 3 milyondan fazla insana bulaştığı ve 80 binden fazla insanın ölümüne sebep olduğu Birleşik Krallık’ta yasaklar ülkede yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

Sosyal medyada paylaşılan bir video başta Daily Mail olmak üzere birçok medya kuruluşunun birinci gündem maddesi oldu. Instagram üzerinden paylaşılan videoda corona virüsü yasaklarını delen orta yaşlı kadınların polisle yaşadığı tartışma ve arbede gözler önüne seriliyor.

Videoların birinde sahilde oturan bir kadın etrafını saran polisler tarafından gözaltına alınırken görülüyor. Neye uğradığını şaşıran orta yaşlı kadının etrafındaki dört polis memuru tarafından ters kelepçe ile gözaltına alındığı görülürken, kadının “Ben sadece bankta oturuyordum” sözleri duyuluyor.

2.000 TL PARA CEZASI

Öte yandan Birleşik Krallık’ta yasakları ihlal edenlerin çok ağır cezalar aldığı da aktarıldı. Yasakları delenlerin sadece bir kez sözlü uyarı sonrasında gözaltına alınabileceğini ya da para cezası alabileceğini aktaran Daily Mail polislere ceza kesme konusunda talimat verildiğini de duyurdu. Polis memurlarının corona virüsü yasaklarını ihlal edenlere 200 İngiliz Poundu (yaklaşık 2.000 TL) para cezası verebilecekleri kaydedildi.

İçişleri Bakanı Priti Patel, “Çok güçlü bir kolluk kuvvetine ihtiyaç var. Polisin verdiği cezaların arkasındayım” mesajı verdi. İngiliz kamuoyunun tepkisini çeken gözaltı kararlarını destekleyen Patel’in bu konudaki açıklamaları sosyal medyada tepki çekti.