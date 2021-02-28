Corona virüsünde bir ilk: Tek dozluk aşıya onay çıktı

ABD hükümeti bir ilke imza attı ve Johnson & Johnson’ın geliştirdiği tek dozluk corona virüsü aşısına onay verdi…

ABD hükümeti, Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) gelen yeşil ışık ile birlikte Johnson & Johnson’ın geliştirdiği corona virüsü aşısına resmen onay verdi. Milyonlarca ABD’linin aşı olmasının önünü açan bu adımın uluslararası arenada da aşıya onayı hızlandırması bekleniyor.

ABD daha önce Pfizer/BioNTech ve Moderna’nın aşılarına onay vermişti. Bu iki aşı da çift dozluk olarak kullanılıyor. Böylelikle ABD’nin onay verdiği Johnson & Johnson’ın aşısı “ABD’de onay alan tek dozluk ilk corona virüsü aşısı” oldu.

BIDEB TEMKİNLİ YAKLAŞTI

Aşıların nakliyesine pazar ya da pazartesi günü başlatılacağı belirtilirken ABD Başkanı Joe Biden konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Biden, “Mutasyona uğramış virüs yayıldıkça durum daha da kötü bir hale gelebilir. Sosyal mesafeye, elinizi yıkamaya ve maske takmaya devam etmeliyiz. Tünelin sonunda ışık var fakat zaferin kaçınılmaz olduğunu düşünemeyiz ve gardımızı indiremeyiz” dedi.

FDA’nın üst düzey isimlerinden Dr. Janet Woodcock, “İnsanların aşıya erişiminin olması gerektiğini düşünüyoruz. Bizce bu aşıların hepsi işe yarayacak ve hastaneye kaldırılma oranını ve ölüm oranını düşürecektir” ifadesini kullandı.

CORONAYA BAĞLI ÖLÜMDEN KORUYOR

J & J’nin 44.000 insanın dahil olduğu araştırmada aşının yüzde 66 oranında ağır hastalığı engellediği belirtilirken corona virüsüne bağlı ölüm ve hastaneye kaldırılma oranını ise yüzde 100 koruduğu ortaya çıkmıştı. Yapılan incelemeler sonucunda aşının ne kadar süre koruma sağladığı tespit edilememişti.

Johnson & Johnson’ın geliştirdiği aşının Pfizer/BioNTech ve Moderna aşılarına göre bir diğer avantajı da normal dondurucuda taşınabilecek ve saklanabilecek olması. Zira daha önce onay alan iki aşı aşırı soğukta saklanmalıydı.

ABD hükümetti, şirketten 100 milyon aşı satın alırken bunların 3 ile 4 milyonunu gelecek hafta dağıtmayı planlıyor.

J & J’nin aşısının Avrupa Birliği tarafından da yakında onaylanması beklenirken, Nisan ayında dağıtımına başlanması bekleniyor.