Corona virüsünde yeni tartışma: Üçüncü doz muamması

Dünya çapında 3 milyondan fazla insanın ölmesine sebep olan corona virüsü salgınına karşı aşılama süreci devam ediyor. Corona virüsü salgınının merkez üslerinden biri olan ve son dönemde aşılama sürecine hız veren ABD’de hükümet ve sağlık çalışanları ile ilaç şirketleri karşı karşıya geldi.

Corona virüsü aşısı olan bireylerin bir süre sonra “kuvvetlendirici üçüncü doz aşı olmaları” gerektiğini söyleyen ilaç şirketlerine ABD Başkanı Joe Biden’ın kıdemli sağlık danışmanı Dr. Anthony Fauci sert yanıt verdi.

“İLAÇ ŞİRKETLERİ KARAR VEREMEZ”

Pfizer ve Moderna gibi ilaç şirketlerinin geçmişte yaptığı, “Aşı olanlar bir süre sonra üçüncü doz aşı olmalı” açıklamasına katıldığı TV programında yanıt veren Fauci, “İnsanların aşı olup olmamaya karar vermesi bir kamu sağlığı kararıdır. Bu ilaç şirketlerinin vereceği bir karar değil. Onlar bize aşı sağladıkları için onlarla partneriz. Bu karar Gıda ve İlaç Ajansı ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin alacağı bir karardır” dedi.

Pfizer’ın CEO’su Albert Bourla, Nisan ayı içerisinde yaptığı açıklamada, “İki doz aşı olanların bir yıl içerisinde güçlendirici bir üçüncü doz aşı olması gerekecek” demişti. Benzer bir şekilde Moderna’nın üst düzey yöneticilerinden Corinne M. Le Goff da geçen hafta yatırımcılarla yaptığı toplantıda destekleyici aşı dozunun gelecek yıl uygulanacağını dile getirmişti.

YAZ SONUNDA BELLİ OLACAK

Pfizer ve Moderna’nın klinik testlerinde corona virüsü aşılarının etkisinin 6 aya kadar ulaştığı tespit edilirken henüz bu aşıların ne kadar uzun süre etkili olduğuna dair net bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan gündeme gelen üçüncü doz aşıların Covid-19’un mutasyona uğramış versiyonlarına da dayanıklılık sağlayabileceği belirtildi.

Fauci, “Yetkililer danışma komitesine danışarak insanların vücutlarındaki antikor seviyelerine bakabilir ve eğer antikor seviyeleri belirli bir süreden sonra düşerse o zaman kuvvetlendirici aşı olmaya onay verebilirler. Hükümet, bu konuda bu yıl yaz aylarının sonunda ve sonbaharın başında karar verebilir” dedi.

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