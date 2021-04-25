Corona virüsünden sonra saçlarını kaybetti: Çok hızlı ilerledi

İngiltere’nin başkenti Londra’nın güneybatısındaki Clapham’da yaşayan 26 yaşındaki Heloise Byfield, geçen yıl Mart ayında corona virüsüne yakalandı. Semptom gösteren genç kadın hastalığı hafif atlatarak evde kaldı ve iyileşti.

Fakat genç kadın 2020 yılının Kasım ayında saçlarını yıkarken bir anda elinde bir tutam saç kaldığını fark etti. Gür saçlarının döküldüğünü anlayan kadın panik oldu. O dönem yaşadıklarını Sunday Times’a anlatan Byfield, “Öbekler çok hızlı bir şekilde büyüyordu. Kafamın tepesindeki saçları kaybetmeye başladım ve bu çok rahatsız ediciydi” dedi.

Gazeteye konuşan ünlü bilim insanı Dr. Gail Allsopp, “Bunun neden olduğunu bilmiyoruz. Genelde saç dökülmesi fiziksel ve psikolojik birçok sebeple meydana gelebilir” dedi.

Bilim insanlarının halen neden Covid-19’un saç dökülmesine sebep olduğunun bilinmediğine dikkat çeken Sunday Times muhabiri Andrew Gregory, “On yıllardır trafik kazasından, ameliyatlara kadar birçok durum saç dökülmesini tetikliyordu. Şimdi corona virüsünü de listeye eklemek gerek. Kortizol yani stres hormonunun etkisi olabilir ya da kan dolaşımının etkisi olabilir. Birçok uzman ve yetkili saç dökülmesinin virüsten değil de hastalıkla mücadele etmenin getirdiği psikolojik stres sebebiyle oluştuğunu düşünüyor” yorumunu yaptı.

KADINLAR DAHA ÇOK ETKİLENİYOR

Saç ve saç derisi konusunda uzmanlaşmış olan ve 11 saç sağlığı kliniği işleten Ianin Sallis de son dönemde bu sorunla tedavi olmaya gelen insanların sayısının arttığını söyledi. Sallis, “Covid-19’a bağlı saç dökülmesi gerçekten de var. Genelde bu sorundan muzdarip olanlar 50 yaşın üzerindekiler ama daha gençlerde de görülebiliyor. Erkekler de etkşlenebiliyor ama genelde kadınlar daha çok etkileniyor. Erkeklerin genelde saçları kısa olduğu için saç kaybı daha az yaşanıyor. Saçınız ne kadar uzunsa, saç kaybı o kadar yıkıcı boyutlara ulaşabiliyor” dedi.

İngiltere’de yapılan bir araştırmaya son dönemde saç dökülme sorununun daha çok arttığı belirtilirken ünlü tıp dergisi The Lancet’te Şubat ayında yayınlanan bir araştırmada da uzun Covid-19 hastalığıyla mücadele edenlerin dörtte birinin saçlarının döküldüğü belirlendi. Özellikle kadınların risk altında olduğu belirtildi.

Sunday Times’a konuşan yetkililer, 30 yaşın altında saçları dökülen hastaların sayısının arttığına dikkat çekerken, 19 yaşındaki bireylerin bile bu sorun sebebiyle kliniklere gittiğini aktardı.

Gazeteye açıklama yapan Byfield, “Kısıtlamalar kaldırılınca ve insanları görmeye başlayınca daha da panik oldum. Ve saçımın farklı uzunluklarda olmasından sıkıldığım ve bunaldığım için hepsini kestim” dedi.

HIZLI ÇÖZÜMÜ YOK

Sunday Times’a konuşan yetkililer, Covid-19’la bağlantılı saç kaybının hızlı bir çözümü olmadığını söylerken, “Yoga, farkındalıkla yaşamak, iyi beslenmek, düzenli egzersiz yapmak ve uyumak bu soruna karşı yardımcı olabilir” yorumunu yaptı.

Dr. Gail Allsopp, “İyi haber de şu ki bu saç dökülmesi geçici olabiliyor. Birkaç ay sürse bile bir noktadan sonra saç tekrar uzayabiliyor. Elde ettiğimiz bulgulara göre birçok vakada zaman geçtikten sonra saçlar tekrar uzayabiliyor” dedi.

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