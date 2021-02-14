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Corona virüsünün kökeni ile ilgili çarpıcı iddia

Corona virüsü salgınının çıkış noktasını bulmak için Çin'e giden Dünya Sağlık Örgütü heyeti diplomatik kriz çıkaracak bir açıklama yaptı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:57, 14/02/2021
Haberler Dünya
Corona virüsünün kökeni ile ilgili çarpıcı iddia

Dünya çapında milyonlarca insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgınının kökenini bulmak için Çin’e giden ve geçen hafta temaslarını tamamlayan Dünya Sağlık Örgütü heyetinden kritik bir açıklama geldi.

Açıklamayı kişisel Twitter hesabında paylaşan Dominic Dwyer, Çinli yetkililerin bazı verileri bilim insanları ve yetkililerden oluşan DSÖ heyetiyle paylaşmadığını duyurdu.

Dwyer, “Çinli mevkidaşlarımızla çok ciddi ve hararetli tartışmalar yaşadık. DSÖ çok organize ve uyumlu çalıştı fakat Çinli yetkililerle olan çalışmalarımız hep aksadı. Sadece bilim insanları ve uzmanları değil, dışişleri bakanlığı yetkilileri ve diğer insanlar vardı. Her zaman uzlaşma sağlanamadı” dedi.

NUMUNELERİ PAYLAŞMADILAR

Wuhan’da incelemede bulunan heyetin su atık tesislerinden ve kan bağışından veriler istediğini söyleyen Dwyer, bunların karşılanmadığını dile getirdi. Dwyer, “Ekibimiz virüsün kaynağını bulmak için sudan elde edilen verileri ve aynı zamanda o dönemde kan bağışı yapanların kan oranları ve değerlerini gösteren belgeleri istedi. Fakat bu verilerin mevcut olmadığını söyleyerek bize vermediler” dedi.

Dolayısıyla protokolü yerine getiremediklerini belirten Dwyer, incelemelerin yetersiz kaldığını açıkladı. Dwyer, “Bize numuneleri vermediler ve kendi ellerindeki verileri paylaştılar. Böylelikle kendi incelememizi yapamadık” dedi.

DSÖ heyetinde yer alan Dwyer’in açıklamaları ardından uluslararası basın, “Çinliler verileri gizliyor” yorumunu yaptı.

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Yayınlanma Tarihi:09:55,