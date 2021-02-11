Corona virüsünün kökenini araştıran DSÖ’den 4 senaryo

Dünya çapında 107 milyondan fazla insana bulaşan ve 2.3 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgınının kökenini bulmak için Çin’e giden Dünya Sağlık Örgütü uzmanları birçok soru ile incelemeleri tamamladı.

ABD’nin önde gelen haber ajanslarından Associated Press, DSÖ’nün Çin’de geçirdiği dört hafta sonunda corona virüsünün çıkış noktası ile ilgili net bir bulgu bulamadıklarını duyurdu.

Associated Press, bilim ekibinin dört farklı senaryo üzerinde durduğunu açıkladı.

YARASALAR

Wuhan’da giden bilim insanları virüsün çıkış noktası ile ilgili esas teoriyi değiştirmedi. Bilim insanları yarasaların virüsü taşıdığını ve diğer hayvanlara bulaştırarak en sonunda insanlara bulaştırdığını tahmin ediyor. Yarasanın insanları doğrudan enfekte edebileceğini söyleyen DSÖ uzmanları ve Çinli meslektaşları yarasanın yanı sıra başka bir hayvanın da senaryo dahilinde olabileceğini açıkladı.

WUHAN’DAKİ BALIK HALİ

Wuhan’daki Huanan Balık Hali, salgının ilk vakalarının görüldüğü bölge olarak dikkat çekiyor. Bilim insanları deniz ürünlerinin yanı sıra av hayvanlarının ve canlı hayvanların da satıldığı pazarda tavşan, fare gibi hayvanların da bulunduğunu ve hastalığın bunlardan yayılabileceğine dair tahminlerde bulunuyor.

Öte yandan virüsün pazar yerine hasta bir kişi tarafından gelmiş olabileceği de senaryolar arasında. Çin’deki sağlık görevlileri ise pazarda sadece yüzeylerde corona virüsü tespit edildiğini açıklayarak hayvanlardan gelmediğine işaret etti.

LABORATUVAR

Gelelim corona virüsü salgını ile ilgili tartışmaya en açık iddiaya… Salgının başladığı günlerde corona virüsünün Wuhan Viroloji Enstitüsü’nden sızdığına dair iddialar ortaya atılıyordu. Özellikle dönemin ABD Başkanı Donald Trump ve yönetimi bu iddiayı sık sık uluslararası kamuoyunun gündemine getirse de bilim insanları bunun gerçeği yansıtmadığını söyledi.

DSÖ uzmanları bu tür sızıntıların çok nadir görüldüğünü açıklayarak bu senaryonun düşük bir ihtimali olduğunu duyurdu. DSÖ ekibinin başındaki isimlerden Peter Ben Embarek, “Bütün güvenlik protokollerini inceledik ve ekibimiz bu tür bir sızıntının olmadığını açıkladı” demişti.

SOĞUK ZİNCİR

Özellikle Çinli yetkililerin sık sık gündeme getirdiği bu iddiaya göre corona virüsü donmuş gıdalar aracılığıyla Çin’e başka bir ülkeden giriş yaptı. Uluslararası kamuoyu tarafından Çinlilerin kendilerini haklı gösterme çabası olarak yorumlanan bu gelişme ile ilgili DSÖ’den bir açıklama geldi.

DSÖ ekibinde yer alan Marion Koopmans, “Soğuk zincir aracılığıyla gelmediğini tahmin ediyoruz. Böyle olmuş olamaz” dedi.

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