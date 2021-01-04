Corona virüsünün merkez üssünde her 6 saniyede 1 kişiye corona bulaşıyor

Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti, CBS’de açıklamalarda bulundu. Corona virüsü salgınının etkisini hissettirdiği bölgede yaşananları kamuoyu ile paylaşan Garcetti, “Los Angeles’ta her 6 saniyede 1 kişiye corona virüsü bulaşıyor” dedi.

Nüfusun yoğun bölgelerde sıkışıp kaldığını ve geniş ailelerde de kolayca bulaştığını dile getiren Garcetti, “Aşı ile ilgili haberler herkesi umutlandırdı ve bu da davranışların rahatlamasına ve kuralların gevşetilmesine sebep oldu fakat önümüzdeki aylar zorlu olacak” ifadesini kullandı.

Los Angeles’ın federal hükümetten yeteri kadar aşı alamadığını dile getiren Garcetti, “Halkın yüzde 95’i kurallara uyuyor ve sosyal mesafeye dikkat ediyor fakat bu halen çok tehlikeli bir hastalık. Eğer nüfusun sadece yüzde 80’i doğru şekilde korunsaydı durum çok daha vahim olurdu” dedi.

Cumartesi günü 15.701 insanda corona virüsü tespit edilen Los Angeles’ta toplam 806.210 vaka bulunuyor.