Corona virüsünün yeni bir mutasyonu keşfedildi: 3 kat daha bulaşıcı

9.7 milyondan fazla vakanın tespit edildiği ve Covid-19 sebebiyle 236 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği Brezilya’da yeni bir panik dalgası hakim…

Brezilya Sağlık Bakanı Eduardo Pazuello, Amazonlarda çok daha bulaşıcı bir corona virüsü varyantı tespit edildiğini duyurdu. Mutasyona uğramış corona virüsünün normal virüse karşı 3 kat daha bulaşıcı olduğunu açıklayan Pazuello yeni virüs ile ilgili kapsamlı bir açıklama yapmadı.

Corona virüsünü küçümseyen ve geçmişte, “Corona virüsü öldürmez ekonomik kriz öldürür” diyen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro tarafından 2020 yılının Eylül ayında sağlık bakanlığı görevine getirilen Pazuello, mutasyona uğramış virüse karşı aşının etkili olabileceğini söyledi. Pazuello, “İlk sonuçlara göre aşının buna karşı etkili olduğunu tespit ettik” ifadesini kullandı.

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