Corona virüsünün yorduğu gözleri korumak için ’20-20-20′ yöntemi

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, ülkeler salgını yavaşlatabilmek için önlem üstüne önlem alıyor. Bu sebeple çalışanlardan öğrencilere kadar pek çok kişi evlere kapanmış durumda.

Hem işler hem de dersler ‘uzaktan’ yapılıyor. Ancak bu da insanların ekranlarla olan münasebetini artırmış durumda. Telefon, bilgisayar ve televizyon ekranı önünde geçirilen uzun süreler, corona sürecinde göz sağlığını daha da etkiliyor.

İngiltere’de göz sağlığı üzerine çalışmalar yürüten yardım kuruluşu Fight for Sight, çarpıcı bir araştırmaya imza attı. Kuruluşun öncülük ettiği anket çalışmasına 2 bin yetişkin katıldı. Katılımcıların yarısı corona sürecinde ekran önünde geçirdiği sürenin arttığını söylerken, yüzde 38’i ise görme bozukluğunun kötüleştiğini ifade etti.

OKUMA GÜÇLÜĞÜ VE BAŞ AĞRILARI



Çalışmada, corona virüsüne yakalanmaktan korktukları için pek çok kişinin göz muayenesi yaptırmayı ihmal ettiği sonucu da ortaya çıktı.

Katılımcıların en çok muzdarip olduğu sorunlar ise okuma güçlüğü, migrenin tetiklenmesi ve baş ağrıları ile gece görüşünün zayıflaması olarak gösterildi.

ERKEN TEŞHİSLE ÖNLENEBİLİR



Fight for Sight’tan Sherine Krause, sorunların önlebilir olduğunu ifade ederek, “Görme kaybındaki vakaların yarısından fazlasının erken teşhis ve önlemlerle önüne geçilebilir. Düzenli göz kontrolü, semptom göstermeyen tehditleri de tespit eder” ifadelerini kullandı.

Fight for Sight, göz sağlığını korumak için ’20-20-20′ yöntemini herkese öneriyor. Bu yönteme göre, 20 dakika ekrana bakan bir kişi, 20 saniye boyunca, 20 feet (6 metre) uzağa bakarak gözlerini dinlendiriyor.