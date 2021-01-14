Coronada kontrolü kaybeden ülke: İrlanda

Covid-19 ile mücadele aşı ile yeni bir döneme girerken İrlanda, Avrupa'da en sıkıntılı durumda olan ülkelerin başında geliyor. Oxford Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre 10 Ocak ile biten haftada İrlanda 1 milyon kişi başına 1,323 vaka açıkladı ve dünyada nüfusa oranla salgının en hızlı yayıldığı ülke oldu.

4.9 milyon kişinin yaşadığı ülkede sadece geçen cuma günü 8 bin 248 vaka açıklanarak ülke rekoru kırılırken İrlanda Halk Sağlığı Acil Durum Ekibi'nden Profesör Philip Nolan “Alarm halindeyiz” diyerek durumu özetliyor.

Hükümet ve yetkililer ülkede neyin ters gittiğini anlamaya çalışıyor. 4 Aralık'ta sert karantina tedbirlerini kaldıran ve yeme-içme sektörünü tedbirler ile açan ülke, komşu İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonlu virüsten de son derece kötü etkilendi.

Noel döneminde evlerinde bunalan vatandaşlara ev ziyaretleri konusunda izin çıkması da virüsün işini kolaylaştırdı. Mutasyonlu virüs normal ülkedeki Covid-19'a göre yüzde 50-70 arasında daha fazla bulaşırken Ulusal Virüs Referans Labaratuvarı'nın başındaki Cillian De Gascun yeni vakaların yüzde 40'unda yeni tip virüsten olduğunu anlatıyor.

NOEL ZİYARETLERİ

Bir hükümet yetkilisi, “Noel döneminde insanların ev ziyareti yapmasına izin vermek durumunda kaldık” derken yeni yıl tatili döneminde ailelerin evlerinde iki aileyi daha ağırlamasına izin verildi. Bu karar 1 Ocak 2021 itibariyle iptal edildi.

Noel tatili zamanında komşu Kuzey İrlanda'ya 54 bin kişi giderken bu kişilerin yurda döndüklerinde gerekli takiplerinin yapılmadığı da eleştiriler arasında.

Kraliyet Sağlık Topluluğu'ndan epidemolog Gabriel Scally, “Noel döneminde normalleşme için anlaşılabilir bir arzu vardı fakat virüs bunu bilmiyordu” diyerek yetkilileri eleştirdi.

YOĞUN BAKIM KAPASİTESİ DÜŞÜK

İrlanda noel tatili sonrası restoranları, kreşleri kapattı. Hayati önemde olmayan inşaat projelerini durdurdu. Sağlık Bakanı Tony Holohan'a göre ülkede vakalar azalmadan önce durum bir miktar daha kötü gidecek.

OECD22 grubu içinde ortalamadan daha düşük yoğun bakım yatağına sahip olan İrlanda'da 100 bin kişiye 5 yoğun bakım yatağı düşüyor. John Hopkins Üniversitesi'nin rakamlarına göre bugüne kadar ülkede 152 bin vaka görüldü ve 2.352 kişi Covid-19'dan hayatını kaybetti.

AŞILAMA NE DURUMDA?

İrlanda’da sağlık çalışanları başta olmak üzere aşılanma başladı. Sağlık Bakanlığı’nın verdiği bilgilere göre Mart ayının sonuna kadar 700 bin kişinin aşılanması planlanıyor. Hükümet Nisan ayında 3.7 milyon doz, Haziran ayına kadar ise 3.8 milyon doz aşı tedarik etmeyi planlıyor. Bu plana göre Eylül ayının sonuna kadar 4 milyon kişiye çift doz aşı vurulmuş olacak. Hükümet 24 Ocak tarihine kadar 70 bin risk grubunda olan kişiyi aşılayacak.

MUHALEFET TEPKİLİ

İrlanda’da muhalefet hükümete tepkili. Salgının yayılması ve aşı takvimi konusunda birçok hata yapıldığını iddia eden politikacı Marc MacSharry, “Utanç verici ve felaket bir durumla karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

Sosyal Demokrat partinin eş başkanı Roisin Shortall da siyasilerin virüsün yayılma hızı için sürekli olarak mutasyonu bahane ettiklerini söyledi.

‘KURALLAR İŞE YARAMIYOR’ BELGESELİ ÇEKECEK

İrlanda’da halkın bir kısmı maske takmaya ve karantina kurallarına oldukça karşı. Bilimsel olmayan bu çıkışların temelini komplo teorileri ve internette dolaşan yalan haberler oluşturuyor. Öyle bir mühendis Ivor Cummins, maskenin işe yaramadığı ve karantina kurallarının mevcut durumu daha kötüye sürüklediğine ilişkin bir belgesel çekmek için internet üzerinden 160 bin euro bağış topladı.

Kaynaklar: CNN, The Times, RTÊ

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