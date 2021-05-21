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Coronadan sonra fırtına vurdu… Saniyelerle hayatta kaldı

Hindistan'ın batısında etkili olan ve 22 kişinin hayatını kaybettiği Tauktae Fırtınası'nda yolda yürüyen bir kadın, rüzgarın etkisiyle düşen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:56, 21/05/2021
HaberlerDünya

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınının merkez üssü haline gelen Hindistan'ın Mumbai kentini Tauktae Fırtınası vurdu.

Fırtına nedeniyle en az 22 kişi hayatını kaybederken, 200 bine yakın kişi tahliye edildi. Ülkenin batısında 20 yıldan fazla süredir görülen en güçlü fırtına olduğu belirtilen Tauktae, Gujarat eyaletinin kıyı köyleri ve kasabalarında çok sayıda ağaç ve elektrik direğinin sökülmesine ve evlerin yıkılmasına yol açtı.

SON ANDA FARK ETTİ

Mumbai kentinde yolda yürüyen bir kadın, sert esen rüzgarın etkisiyle düşen ağacın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, kadının düşen ağacı son anda fark ederek uzaklaştığı görüldü.

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Yayınlanma Tarihi:12:54,