Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Coronanın korkunç etkisi ortaya çıktı: Sigara tiryakisinden kat kat daha kötü

ABD'nin Teksas eyaletinde görevli bilim insanları corona virüsünün ciğerlere ne gibi hasar bıraktığını gözler önüne serdi. Sağlıklı bir bireyin, sigara içen bir bireyin ve Covid-19 hastasının röntgen sonuçlarını yan yana sıralayan uzmanlar, "Covid-19'un yarattığı hasar çok yüksek seviyede" dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:35, 15/01/2021
Haberler Dünya
Coronanın korkunç etkisi ortaya çıktı: Sigara tiryakisinden kat kat daha kötü

Dünya çapında milyonlarca insana bulaşan ve bilim dünyası tarafından vücutta yarattığı tahribat tam olarak anlaşılmayan corona virüsü ile ilgili çarpıcı bir açıklama ABD’nin Teksas eyaletinden geldi.

Teksas’taki Teksas Teknoloji Üniversitesi Sağlık Bilimleri Merkezi’nde doçent doktor olarak çalışan Britatany Bankhead-Kendall, corona virüsü geçirmiş hastalarının akciğer filmini sigara içen bir hastası ve sağlıklı bir bireyinkiyle kıyasladı.

Bilim insanının paylaştığı röntgen sonuçları dikkat çekti. Soldaki görselde sigara içen bir bireyin akciğer filmi görülürken sağda ise corona virüsünü yenmiş bir bireyinki yer alıyor. Akciğer filminde siyahlar ne kadar fazlaysa o kişinin ciğer kapasitesi ve sağlığı o kadar iyi anlamına gelir. Beyazlığın artması akciğerin kapasitesinin azaldığı anlamına gelir.

Röntgen sonuçlarında corona virüsünü geçirmiş ve sağlığına kavuşmuş kişilerin ciğerlerindeki hasarın sigara tiryakilerinden çok ama çok daha kötü olduğunu gösteren Bankhead-Kendall, “Sağlıklı bir bireyin röntgen sonucunda siyah alan büyük olur. Bu da o kişinin ciğerlerine alabileceği oksijen seviyesini gösterir. Sigara içenlerde hafif hareler yer alırken Covid-19 hastalarının ciğerleri ise bembeyazdır. Yani bu da corona virüsünü yenenlerde bile akciğer sorunları yaşanabildiğini gösteriyor” dedi.

Bankhead-Kendall, kıyaslama yapmak için sağlıklı bir bireyin akciğer filmini de paylaştı.

Corona virüsünü yenen kişilerin nefes alma sorunu yaşayabileceğine dikkat çene Bankhead-Kendall, Twitter üzerinden, “Bunu kimin duyması gerek bilmiyorum fakat corona virüsü geçirmiş bir kişinin akciğerleri, yıllarca sigara içmiş bir tiryakinin ciğerlerinden çok ama çok kötü. Bu insanlar bayılıyor, nefesleri kesiliyor ve benzeri birçok sorun yaşıyorlar” dedi.

CBS DFW’ya konuşan Bankhead-Kendall, “Birçok insan ölüm oranlarından ve corona virüsünün öldürücülüğünden bahsediyor fakat bu hastalığı yenenlerin ileride yaşayacağı sorunlar olacak” ifadesini kullandı.

İlginizi ÇekebilirCorona virüsü aşısının sonuçları kafa karıştırdı: 7 maddede Covid-19 aşısı CoronaVacCorona virüsü aşısının sonuçları kafa karıştırdı: 7 maddede Covid-19 aşısı CoronaVacİlginizi ÇekebilirSinovac'tan corona virüsü aşısıyla ilgili açıklama: Bizim için yeterliSinovac'tan corona virüsü aşısıyla ilgili açıklama: Bizim için yeterli