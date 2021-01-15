Coronanın korkunç etkisi ortaya çıktı: Sigara tiryakisinden kat kat daha kötü

Dünya çapında milyonlarca insana bulaşan ve bilim dünyası tarafından vücutta yarattığı tahribat tam olarak anlaşılmayan corona virüsü ile ilgili çarpıcı bir açıklama ABD’nin Teksas eyaletinden geldi.

Teksas’taki Teksas Teknoloji Üniversitesi Sağlık Bilimleri Merkezi’nde doçent doktor olarak çalışan Britatany Bankhead-Kendall, corona virüsü geçirmiş hastalarının akciğer filmini sigara içen bir hastası ve sağlıklı bir bireyinkiyle kıyasladı.

Röntgen sonuçlarında corona virüsünü geçirmiş ve sağlığına kavuşmuş kişilerin ciğerlerindeki hasarın sigara tiryakilerinden çok ama çok daha kötü olduğunu gösteren Bankhead-Kendall, “Sağlıklı bir bireyin röntgen sonucunda siyah alan büyük olur. Bu da o kişinin ciğerlerine alabileceği oksijen seviyesini gösterir. Sigara içenlerde hafif hareler yer alırken Covid-19 hastalarının ciğerleri ise bembeyazdır. Yani bu da corona virüsünü yenenlerde bile akciğer sorunları yaşanabildiğini gösteriyor” dedi.

Corona virüsünü yenen kişilerin nefes alma sorunu yaşayabileceğine dikkat çene Bankhead-Kendall, Twitter üzerinden, “Bunu kimin duyması gerek bilmiyorum fakat corona virüsü geçirmiş bir kişinin akciğerleri, yıllarca sigara içmiş bir tiryakinin ciğerlerinden çok ama çok kötü. Bu insanlar bayılıyor, nefesleri kesiliyor ve benzeri birçok sorun yaşıyorlar” dedi.

CBS DFW’ya konuşan Bankhead-Kendall, “Birçok insan ölüm oranlarından ve corona virüsünün öldürücülüğünden bahsediyor fakat bu hastalığı yenenlerin ileride yaşayacağı sorunlar olacak” ifadesini kullandı.

İlginizi Çekebilir Corona virüsü aşısının sonuçları kafa karıştırdı: 7 maddede Covid-19 aşısı CoronaVac