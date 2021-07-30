Coronanın ortaya çıktığı Çin’den kötü haber! Yeniden yayılıyor

Çin'in Nanjing kentinde bu ay ortaya çıkan corona virüsü vakaları kentin beş bölgesine ve başkent Pekin dahil 13 kente yayıldı.

SOZCU.COM.TR

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Çin devlet medyası, Nanjing’deki yayılmanın, corona virüsünün ilk ortaya çıktığı Vuhan’dan sonra en büyük yayılma olduğunu belirtti.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, virüsün ilk olarak 20 Temmuz’da Nanjing Havalimanı’nda tespit edilmesinden bu yana 200’e yakın yeni vakanın olduğu belirlendi.

Yerel medya, havalimanında uçuşların 11 Ağustos’a kadar iptal edildiğini belirtiyor.

9,3 milyon nüfusa sahip kentte ziyaretçiler dahil herkesin teste tabi tutulacağı açıklandı.

Yetkililer, çok daha bulaşıcı olan Delta varyantının yeni enfeksiyonlara yol açtığını ve havalimanının yoğunluğu nedeniyle virüsün hızlı yayıldığını belirtiyor.

Nanjing’deki sağlık yetkilisi Ding Jie, virüsün 10 Temmuz’da Rusya’dan gelen bir uçakta çalışan ve sıkı hijyen kurallarına uymayan temizlik görevlilerinden kaynaklandığını söyledi.

Yapılan testler, virüsün başkent Pekin de dahil olmak üzere 13 kente yayıldığını gösteriyor.

Ancak uzmanlar, yayılmanın henüz erken aşamada olduğunu ve kontrol altına alınabileceğini belirtiyor.

Yeni vakalar sosyal medyada Çin aşısı Sinovac’ın Delta varyantına karşı etkinliğine dair tartışmalara neden oldu. Ancak Covid tespit edilenlerin aşılı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Bu aşıyı kullanan bazı Güney Doğu Asya ülkeleri son günlerde başka aşıları kullanacaklarını açıklamıştı.

Çin, sınırlarını kapatma ve yerel bulaşlara hızla müdahale etme yoluyla bugüne kadar virüsü kontrol altında tutmayı başarmıştı.

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