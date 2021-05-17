Coronayla mücadele eden Rusya’da en hızlı mezar kazma yarışı

Corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, aşılama çalışmaları salgını bitirmek için tüm hızıyla devam ediyor.

Kendi aşısını geliştiren ülkelerden Rusya’da Gamaleya Enstitüsü'nün geliştirdiği Sputnik V ve Sputnik Light, Vektör Enstitüsü tarafından geliştirilen EpiVacCorona ve Chumakov Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen CoviVac aşısı tescillenmiş durumda.

Ancak pek çok ülkede olduğu gibi aşılara temkinli yaklaşanlar da var. Uzun dönemli etkilerinin bilinmediğini savunanlar aşı olmaktan kaçınıyor. Rusya’da bu duruma karşı kara mizah olarak kullanılan bir yarışma düzenlendiği ortaya çıktı.

38 DAKİKAYLA BİRİNCİ OLDULAR



Novosibirsk kentinde bir krematoryumun yanında mezar kazma yarışması düzenlendi. Yerel yetkililerin mesleği yapacak yeni kişiler bulmak için yaptığı yarışma sosyal medyada hızla yayıldı. Katılımcılardan en kısa sürede belirlenen ölçülere en uygun mezarı kazmaları istendi. Omsk şehrinden bir ekip, 38 dakika içinde istenilen ölçülerde mezar kazarak yarışmayı kazandı. Ekibe ödül olarak 30 bin ruble (3 bin 400 TL) verildi.