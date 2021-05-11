Covid-19 salgınına müdahalesi eleştirilen başbakan özür diledi

Covid-19 salgını nedeniyle Tokyo, Osaka, Kyoto ve Hyogo eyaletlerinde uygulanan olağanüstü hal (OHAL) kararı süresinin 31 Mayıs’a kadar uzatıldığı Japonya'da Başbakan Yoshihide Suga, salgının önceki OHAL uygulamasında kontrol altına alınamayışına dair eleştirilere Meclis’te yanıt verdi.

Japon Komünist Partisi’nden (JCP) Tadashi Shimizu’nun insan hayatını koruma sözü veren hükümetin, Kansai bölgesindeki ölümlerden sorumlu tutulması gerektiğine yönelik ithamları üzerine Suga, hükümetin Nisan ayından bu yana hastane yatak kapasitelerini arttırdığını ifade etti. Buna rağmen bölgedeki durumun gözler önünde olduğunu belirten Suga, OHAL döneminde salgının kontrol altına alınamadığı gerekçesiyle özür diledi.

“OLİMPİYAT KONUSUNDA KARARLIYIZ”

Suga, geleceği merak konusu olan Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları’na yerel seyirci kabul edilmemesi halinde nasıl bir gelir kaybı beklediğine dair soruya ise “dev organizasyonun düzenlenmesi konusunda kararlı olduklarını” belirterek yanıt verdi. “Organizasyon Komitesi’nin birkaç senaryoya göre hazırlık yaptığının farkındayım” diyen Suga, “Seyirci kararına ilişkin, turnuvanın güvenle düzenlenebilmesi için yurt dışı ve yurt içi salgın durumunu gözlemleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

31 MAYIS’A KADAR UZATILMIŞTI

Japonya’da ilk OHAL Covid-19 salgınının başlarında geçtiğimiz sene 7 Nisan’da belirli bölgelerde ilan edilmiş, daha sonra kapsamı genişletilen uygulama 25 Mayıs’ta tamamen son bulmuştu. Hükümet Covid-19 vakalarında görülen artış üzerine Tokyo ve çevresindeki 3 eyalette geçtiğimiz 7 Ocak’ta yeniden OHAL ilan etme kararı almış, uygulama alanı 11 eyalete çıkarılan karar 21 Mart’ta ülke genelinde sona ermişti.

Son olarak Tokyo, Osaka, Kyoto ve Hyogo’da geçerli olmak üzere 25 Nisan’da ilan edilen ülkenin 3. Covid-19 OHAL’inin 11 Mayıs’a dek süreceği söylense de, salgının gidişatı göz önüne alınarak kararın süresi 31 Mayıs’a dek uzatılmıştı. Öte yandan karar kapsamına Aichi ve Fukuoka eyaletleri de dahil edilmişti.

Japonya’da Covid-19 vakalarının toplam sayısı bugün itibarıyla 653 bin 602’ye yükselirken, 11 bin 107 kişi ise hayatını kaybetti.

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