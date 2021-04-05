Coronayı yenen Avustralya’da ofise dönüş başladı: İşte yeni çalışma düzeni

Avustralyalılar işe dönmeye başlarken, şirketlerin yaşadığı alışma süreci, pandemi sonrası tüm ofislerin nasıl görüneceğine dair de bir fikir veriyor.

Yaklaşık 26 milyonluk nüfusa sahip olan ülke, ofisleri yeniden açma konusunda öncü oldu. Ülkenin sağlık kuruluşlarının aldığı kapanma kararları, temas takibi, sert karantina protokolleri gibi sıkı tedbiriler, pandemi başladığından beri günlük yeni vakaları aylarca çok düşük tutmaya yardımcı olurken toplam ölü sayısının da 1.000’in altında kalmasını sağladı. Ülkede Adobe, Facebook ve Dell gibi çok uluslu firmaların ofisleri de haziran ayı başlarında yeniden açılmaya başladı.

İŞ ARKADAŞLARINA NASIL SELAM VERİLECEK?

Dell’de kıdemli satış direktörü olarak çalışan Shant Soghomonian, bir yıllık uzaktan çalışmadan sonra geçen ay Sydney’deki ofisine döndüğünde, her şeyin hatırladığı gibi göründüğünü söylerken alınan tedbirlerle maske takmasına bile gerek kalmadığını da belirtti.

Soghomonian, her şeyin normal görünmesine rağmen 2021’deki ilk yüz yüze görüşmesi için sterilize edilmiş bir konferans odasına girdiğinde, iş arkadaşlarına nasıl selam vermesi gerektiğini bilemediğini fark ettiğini söylüyor: “Elleri mi sıkmalıydım? Dirseklerle mi selamlaşmalıydım? Yoksa yumrukları mı kullanacaktım? Ama sonunda ağırlıklı olarak dirsekler konusunda bir fikir birliği ortaya çıktı” diyor.



AŞAMALI DÖNÜŞ BAŞLADI

Avustralya’daki yaklaşık 2.000 Dell çalışanı, aylardır ofislerine yalnız gidebildi. 9 Mart’ta ise, Dell'in Avustralya'daki altı ofisi yeniden açılmanın üçüncü ve son aşamasına girdi. Ofislere dönüş başlarken konuyla ilgili açıklama yapan bir Dell sözcüsüne göre, ABD’de yaklaşık 41.000 Dell çalışanı ise yakın gelecekte tamamen uzaktan çalışmaya devam edecek.

Yüz yüze çalışma için yeniden açılan çok uluslu firmalar için aşamalı geri dönüş ortak bir tema. Dell'in 73 ülkedeki neredeyse tüm ofisleri geçen bahar 0 aşamasındaydı, yani herkes uzaktan çalışıyordu. Şirketin geçen haziran ayında Avustralya’da başlattığı 1. aşama, işgücünün yaklaşık %10’unun geri dönmesine izin verdi. Ağustos ve Aralık arasında başlayan aşama 2, çalışanların %50 kapasiteyle geri dönmesine izin verdi ve aşama 3, herkesin maskesiz veya sosyal mesafe gereksinimi olmadan geri dönmesine izin verdi.

Microsoft Avustralya’nın insan kaynakları yöneticisi Ingrid Jenkins, Microsoft’un altı aşaması olduğunu ve 5. aşamada, çalışanlara sağlık formu doldurma ve dolaşırken maske takma gibi bazı şartlarla geri dönmelerine izin verildiğini belirtiyor.



ÇALIŞMA ALANLARI DEĞİŞİYOR

Dünya olarak son derece bulaşıcı bir virüsle savaşırken, yeni yaşam koşulları her alanı olduğu gibi çalışma ortamlarını da yeniden şekillendiriyor. Dell'in Sydney ofisinde genel müdür olarak çalışan Angela Fox, şirketin hala rezervasyon sistemi kullandığını ve dinlenme odasında artık kurabiye kavanozlarının olmadığını söylüyor ve sözlerine şu şekilde devam ediyor: “El dezenfektanları her yerde, toplantı odalarının kapılarının sterilize edildiklerini belirten işaretler var ve ofislerin klima santrallerinin daha iyi bir havalandırma sağlayabilmeleri için temiz hava girişleri %15’ten %40’a çıkarıldı.”

Danışmanlık şirketi Deloitte’nin Sidney merkezindeki yöneticilerden Robbie Robertson ofislerin yeniden açılmasından sonra yaşanan tedirginlikleri ise şu sözlerle ifade ediyor: “Kasım ayında insanlar kahveleri için süt kartonlarına dokunmaktan veya birlikte asansörde olmaktan korkuyorlardı. Bu da bir gökdelende lojistik kabuslara neden oluyordu.”

Avustralya'da yaşanan ofise dönüşler, birden olmadı. Yavaş yavaş ve kademeli bir şekilde ofislere dönen çalışanlar ilk zamanlarda işe gidip gelme konusunda oldukça isteksizlerdi. Yayınlanan bir BCG raporuna göre; Haziran 2020 itibarıyla 1.002 Avustralyalı çalışanın %63’ünün uzaktan çalışmaya devam etmek istediği görüldü. Ancak Aralık ayında 121 işverenin katılımıyla gerçekleşen başka bir ankete göre işverenlerin yalnızca %40'ı gelecekte hibrit modellerle çalışacaklarına inandıklarını söyledi. Sydney ve Melbourne ofisleri şu anda %50 kapasitede olan Facebook, Temmuz 2021’den sonra %100 yeniden açılmaya doğru giderken Avustralya ve Yeni Zelanda’da ofise geri dönmek için kayıt sürecini kaldırmaya çalıştığını söylüyor.



ÇALIŞANLARI İŞE DÖNMEYE İKNA ETMEK GEREKİYOR

Deloitte'den Robbie Robertson, yine de evden çalışırken çok daha rahat, verimli ve güvende olduğunu düşünenler olduğu için onları işe dönmeye ikna etmek adına biraz yaratıcı olmak gerektiğini söylerken, bu yıl yaklaşık 230 kişilik ekibini işe dönme konusunda teşvik etmeye çalıştığını sözlerine ekliyor.

Robertson ayrıca; insanların işe gelmedikleri için FOMO'ya (FOMO; kaybetme korkusu) sahip olmalarını istediğini, çünkü bunun işe yaradığını da ifade ediyor. Ocak ayından beri ekibinin ofisi kullanan kısmının, yaklaşık %20’den %60’ın üzerine çıktığını söylüyor ve sözlerini şu şekilde tamamlıyor: “İki hafta önce 30’dan fazla kişi, yakınlardaki bir barda içki içmek için ofiste kaldı. Harikaydı, neredeyse 2019’da olmak gibiydi.”

Avustralya'nın yeni Covid vakalarına son derece ihtiyatlı yaklaşımı göz önüne alındığında çalışma hayatına tam kapasite dönüşlerin yaşanması da son derece normal. Çok az sayıda görülen yeni enfeksiyon bile eyaletleri kısa ve ani kısıtlımalara götürebiliyor. Daha geçen hafta, şehir birkaç yeni Covid vakasını engellemek için üç günlük kısıtlama ilan etti.