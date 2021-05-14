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Covid-19’a karşı en güvenli yerlerden biriydi… İşler iki haftada tersine döndü: Singapur karantinaya giriyor

Corona virüsü salgınında en güvenli noktalardan biri olarak gösterilen Singapur'da işler iki haftada tersine döndü. Ülkede Ocak ayından bu yana en yüksek vaka sayısına ulaşılırken, yetkililer 16 Mayıs - 13 Haziran tarihleri arasında uygulanacak yeni kısıtlama kararlarını duyurdu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:19, 14/05/2021
HaberlerDünya
Covid-19’a karşı en güvenli yerlerden biriydi… İşler iki haftada tersine döndü: Singapur karantinaya giriyor

Corona virüsü salgını dünya genelinde can almaya devam ederken, aşılama kampanyalarında hızla ilerleyen ülkeler normalleşme yolunda önemli adımlar atıyor. İngiltere ve ABD bu noktada başı çeken ülkeler olurken, ortaya çıkan mutasyonlar salgında en güvenli görülen yerlerde bile tabloyu bir anda değiştirebiliyor.

Corona virüsüyle mücadelede en başarılı ülkelerden biri olarak gösterilen ülkelerden Singapur bunun son örneklerinden biri. Ülke iki hafta öncesine kadar salgında en güvenli noktalardan biri gösteriliyordu. Ancak art arda ortaya çıkan vakalar sonrası 16 Mayıs itibarıyla ülke genelinde yeni karantina kuralları uygulanmaya başlıyor.

4 AY SONRA EN YÜKSEK RAKAM

Singapur Sağlık Bakanlığı, ülkede 30 Ocak’tan bu yana en yüksek vaka sayısının görüldüğünü duyurdu. 52 kişinin corona virüsüne yakalandığı belirtilirken, bu kişilerin B1617 mutasyonu taşıdığı tespit edildi. Yetkililer alarm durumuna geçerken, 16 Mayıs – 13 Haziran arası uygulanacak yeni kısıtlamaları duyurdu.

Singapur’da vatandaşlar yasaklar öncesi marketlere akın etti.

Buna göre yaklaşık 1 ay uygulanacak yasaklar kapsamında restoran ve kafelerde yemek yemek mümkün olmayacak. Ülkede Covid-19’la Mücadele Gücü’nün başında bulunan Lawrence Wong, iç mekanlardaki tüm etkinliklerin iptal edildiğini duyururken, mümkün olan herkesin evden çalışma uygulamasına geçmesi gerektiğini vurguladı.

‘TEK BİR SORUMSUZCA ADIM YETİYOR’

Aynı evde yaşamayan ikiden fazla kişinin bir araya gelmesinin de kısıtlanacağını belirten Wong, “Virüsün yayılmasını engellemek için hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Bu yüzden önlemleri sıkılaştırıyoruz. Eğer iş birliği yapar ve herkes üzerine düşeni uygularsa, bu vaka artışını kontrol altına alabiliriz. Tecrübelerimizden biliyoruz ki, sorumsuzca atılacak tek bir adım toplum içinde bir süper bulaştırıcı durumuyla karşı karşıya kalmamıza yol açabilir” ifadelerini kullandı.

Aralık 2019’da ortaya çıkan corona virüsü salgınında Singapur’da şimdiye dek 61 bin 505 vaka kayıtlara geçti. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 31 olarak açıklandı.

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Yayınlanma Tarihi:14:14,