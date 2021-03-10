Covid-19’dan hastaneye kaldırılanlarla ilgili çarpıcı araştırma: Hem kilolular hem zayıflar…

ABD’nin önde gelen kamu kuruluşlarından CDC bir rapor hazırlayarak corona virüsü sebebiyle hastaneye kaldırılanların profilini çıkardı.

Mart 2020’den Aralık 2020’ye kadar hastaneye kaldırılan 148.494 ABD vatandaşının verilerini inceleyen yetkililer, corona virüsü sebebiyle hastaneye kaldırılanların yüzde 78’inin obezite ya da aşırı kilo sorunu yaşadığını duyurdu.

Yetkililer obezitenin hastalığın ağır geçmesine sebebiyet verdiğini duyururken, Covid-19’un etkisini de artırarak komplikasyon riskini yükselttiğini açıkladı.

RİSK DAHA YÜKSEK

Yapılan araştırmada yaşın da corona virüsü hastaları için önemli bir kriter olduğu belirtilirken vücut kitle endeksi olarak da bilinen BMI değerlerinin önemine dikkat çekildi. Boy ve kilo arasındaki orana göre ölçülen vücut kitle endeksine aşırı zayıf ya da aşırı kilolu olanların riskinin arttığı belirtildi.

Araştırmada, “Vücut kitle indeksi aşırı oranlarda olanların hastaneye kaldırılma, yoğun bakımda kalma ya da ölme oranları değerleri orta seviyede olanlara göre daha yüksek” denildi.

VÜCUT KİTLE ENDEKSİ NASIL HESAPLANIR?

Boyunuzu kilonuza oranlama işlemine VKİ yani vücut kitle indeksi denir. Kilonuzun bu sağlıklı değer düzeyinde olup olmadığını anlamak için VKİ hesaplaması yapmanız gerekir. Bu işlemi yapabilmek için ise bir yöntem bulunmaktadır.

Vücut kitle indeksi (VKİ) = Vücut ağırlığı (kg) / boy uzunluğunun karesi

İdeal kilo = Ulaşılmak istenen VKİ değeri x boy uzunluğunun karesi

Örnek ideal kilo = 24 x (1.60×1.60) = 61.4 kg

19‐24 yaş arasındaki yetişkinler için VKİ ve vücut ağırlığı değerlerini gösteren tablo şöyle:

– 19‐24 yaş arası erkek‐kadın 20.0‐24.9 normal kilo

– 25.0‐29.9 hafif şişman

– 30.0‐34.9 şişman

– 35.0‐44.9 dikkat edilmeli

– 45.0‐49.9 aşırı şişman

– 50 ve üstü morbid (ölümcül) şişman sayılır.

Yaş ilerledikçe doğal olarak VKİ'de artış olabilir. 19‐24 yaşları arasında arzu edilen VKİ'nin yaş ilerledikçe bir miktar artması normal kabul edilir ve 65 yaşın üzerinde 24‐29 arasındaki VKİ'nin uygun olduğu söylenebilir.