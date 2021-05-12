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Covid-19’un merkez üssünde korkunç görüntü: Ölenlerin cesetleri nehirden çıktı

Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan'da corona virüsü kabusu bitmek bilmiyor... Bugün uluslararası basında yer alan görüntülerde salgından ölenlerin cansız bedenleri Ganj Nehri'nde bulundu. Yetkililer onlarca cansız bedenin akıntıda sürüklendiğini açıkladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:32, 12/05/2021
HaberlerDünya
Covid-19’un merkez üssünde korkunç görüntü: Ölenlerin cesetleri nehirden çıktı

23 milyondan fazla corona virüsü vakasının tespit edildiği Hindistan’da ölüm sayısının önüne geçilemiyor… Aşılama konusunda başarısız politikaların yanı sıra yoğun kalabalık ve sokağa çıkma yasaklarının etkili bir şekilde uygulanamamasıyla birlikte ülkede corona virüsünden yaşamını yitirenlerin sayısı 254 bini geçmiş durumda.

Ülkenin farklı bölgelerinden acı haberler peş peşe gelirken, Hint yetkililer Ganj Nehri’nde sürüklenen ve daha sonra sahile vuran Covid-19 hastalarının cansız bedenlerinin bulunduğu duyurdu.

71 CANSIZ BEDEN ÇIKARILDI

Yetkililer Uttar Pradesh ve Bihar sınırında bulunan cesetlerin nehir boyunca sürüklendiğini açıkladı. Bihar’da görevli yetkililer corona virüsünden yaşamını yitiren en az 71 kişinin cansız bedenini bulduklarını açıkladı.

Ganj Nehri’nin kıyısına sürüklenen cansız bedenler ülkede korku yarattı.

Sosyal medyada dün gece paylaşılan videolarda bir ambulansın araçtan çıkardığı cansız bedenleri Ganj Nehri’ne attığı görülürken ülkede önceki gün de 150 kişinin cansız bedeni nehir kenarında bulunmuştu. Yetkililer bulunan cansız bedenlerin kısmen yakılmış vaziyette olduğunu da açıkladı.

Covid-19 salgını ülkede sağlık sistemi üzerinde büyük bir baskı yaratırken, sosyal medyada paylaşılan bir videoda bir ambulansın corona virüsüne bağlı sebeplerle ölenleri Ganj Nehri’ne attığı görülüyor.

Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan bölgede yaşayanlar, insanların Covid-19 sebebiyle yakınlarına düzgün bir cenaze töreni yapamadıklarını ve kreamtoryumların büyük bir yoğun içerisinde çalıştığını aktardı. Hindistan’ın en yoksul eyaletlerinin başında gelen Bihar ve Uttar Pradesh’te yaklaşık 370 milyon insan yaşıyor.

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Yayınlanma Tarihi:14:30,