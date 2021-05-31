“COVID-26 ve COVID-32’yi önlemek için virüsün nedenini ortaya çıkarmak gerek”

Baylor Üniversitesi’nin moleküler viroloji ve mikrobiyoloji profesörü Peter Hotez NBC News’e yaptığı açıklamada, “COVID-19’un kökenlerini tam olarak anlaşılmadıkça COVID-26 ve COVID-32 de olacak” dedi.

Hotez, uzmanları ve politikacıları pandeminin kökenine ilişkin tam bir soruşturma yapılması konusunda çağrıda bulundu.

LABORATUVARDAN ÇIKIP ÇIKMADIĞI HÂLÂ NETLEŞMEDİ

Son olarak ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) Direktörü ve ABD Başkanı Joe Biden’ın corona virüsü müdahale ekibinin baş tıbbi danışmanı Dr. Anthony Fauci, corona virüsünün doğal olarak ortaya çıktığına artık ikna olmadığını söylemişti.

Mart ayından bu yana, uzmanlar virüsün kökenini daha fazla araştırmak için çağrıda bulunuyor.

Eski Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Direktörü Robert Redfield, Mart ayında CNN’e verdiği demeçte; corona virüsünün hâlâ Wuhan Viroloji Enstitüsü’nden çıktığını düşündüğünü söyledi.

ÇİN’DEN HAM VERİ ALINAMIYOR

Ertesi ay Dünya Sağlık Örgütü’nden bir ekip, Wuhan’da corona virüsünün kökenini araştırmak için bir ay geçirdi; ancak DSÖ, Çin’deki laboratuvara erişemediklerini ve kendilerine ham veri verilmediğini söyledi.

The Wall Street Journal’ın haberinde ise, Çin’in ilk vakayı bildirmesinden bir ay önce, Kasım 2019’da laboratuvardaki üç araştırmacının hastalandığı ve COVID-19 semptomlarıyla hastaneye gittiği belirtiliyor.

90 GÜN İÇİNDE RAPOR İSTEDİ

Geçen hafta Başkan Joe Biden, istihbarat topluluğundan virüsün kökenleri hakkında bir rapor oluşturmalarını istediğini açıkladı. Yeni raporların ışığında Biden, müfettişlerden kesin bir sonuca yaklaştırabilecek bilgileri toplama ve analiz etme çabalarını iki katına çıkarmalarını ve 90 gün içinde rapor vermelerini istedi.

Ancak Hotez, istihbarat topluluğu tarafından yapılacak bir soruşturmanın çok yardımcı olacağını düşünmediğini belirtiyor:

“Şahsen, istihbaratı elimizden geldiği kadar ilerlettiğimiz görüşündeyim. Yapmamız gereken bir salgın araştırması. Bilim insanlarından, epidemiyologlardan, virologlardan, yarasa ekolojistlerinden oluşan bir ekibe ihtiyacımız var.”

Çin, virüsün laboratuvarlarından kaynaklandığı iddialarını ve soruşturmalarda işbirliği yapmayı reddetti.

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