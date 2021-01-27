Covid ilacında kötü haber: Mutasyona karşı etkisiz

Corona virüsü salgını, mutasyon paniğiyle katlanarak artıyor… Güney Afrika’da bulunan mutasyona uğramış corona virüsü türü ile ilgili bir araştırma yapan bilim insanları, Eli Lilly and Co ile Regeneron’un geliştirdiği Covid-19 ilacının etkililik oranını ölçtü.

Bilim insanları Eli Lilly and Co ile Regeneron’un geliştirdiği corona ilacının Güney Afrika’daki varyanta karşı daha etkisiz olduğunu belirledi.

Yapılan testlerin sonucunun henüz hakemli bir dergide yayınlanmadığını aktaran bilim insanları buna karşılık ilacın Güney Afrika çıkışlı mutasyona uğramış virüse karşı etkisiz olduğunu duyurdu.

Araştırmayı yürüten bilim insanları Güney Afrika gibi virüsün mutasyona uğradığı bölgelerde antikor tedavisinin ve ilacın modifiye edilmesi gerektiğini vurguladı.