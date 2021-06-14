Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Biden’dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden’ın saat 19.00’da başlayan baş başa görüşmesi sona erdi.

Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından ilk açıklama, Biden’dan geldi.

Biden, “Erdoğan ile çok iyi bir görüşme yaptı” ifadelerini kullandı.

İLK KEZ AİLE FOTOĞRAFINDA KARŞI KARŞIYA GELMİŞLERDİ

Bugün başlayan NATO Liderler Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden ilk kez aile fotoğrafında bir araya geldi.

Aile fotoğrafında ön sırada Biden’ın sağında yer alan Erdoğan daha sonra Biden ile ayaküstü sohbet etmişti.