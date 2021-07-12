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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Hertzog ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Hertzog ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Güncellenme: 22:39, 12/07/2021
HaberlerDünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Hertzog ile görüştü

İletişim Başkanlığı’ndan görüşmeyle ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Yitzak Hertzog'u göreve başlaması dolayısıyla tebrik etti.

* Türkiye-İsrail ilişkilerinin Orta Doğu'nun güvenliği ve istikrarı bakımından büyük önem taşıdığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasında enerji, turizm ve teknoloji başta olmak üzere muhtelif alanlarda yüksek bir iş birliği potansiyeli olduğunu ifade etti.

* Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili ticaretin salgına rağmen arttığını, bu potansiyelden faydalanmanın ortak çıkar olduğunu dile getirdi.

* Tüm görüş ayrılıklarına rağmen temas ve diyaloğun sürdürülmesine önem verdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin-İsrail ihtilafının BM kararları çerçevesinde, iki devletli, kalıcı ve kapsamlı şekilde çözüme kavuşturulmasının uluslararası camianın beklentisi olduğunu belirtti.

* Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin-İsrail ihtilafının çözümünde atılacak olumlu adımların, Türkiye-İsrail ilişkilerinin müspet mecrada seyretmesine de katkı sağlayacağını belirtti.

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