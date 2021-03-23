Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya ve Almanya başbakanları ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-İtalya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel meseleler ele alındı.

MERKEL İLE DE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Yapılan açıklamaya göre video konferans görüşmeside, Türkiye-Almanya ve Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerini geliştirecek adımlar ile bölgesel meseleler ele alındı.

ERDOĞAN TELEGRAM’DAN AÇIKLADI

Erdoğan, Telegram hesabından Merkel ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

* Bugün Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdik.

* Sayın Merkel ile Türkiye ile Almanya ve Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerini geliştirecek adımlar ile bölgesel meseleleri ele aldık.

* Görüşmede Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinde diyaloğun ön plana çıkarılmasının olumlu yansımalarını hep birlikte gördüğümüzü, bu atmosferin oluşmasında Sayın Şansölyenin şahsi katkısının önemli bir rol oynadığına inandığımızı ifade ettim.

* 18 Mart Mutabakatı'nın güncellenmesi çalışmalarının vize serbestisi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve müzakere faslı açılması gibi unsurları da ele alarak bütüncül şekilde yapılması gerektiğine işaret ettim.

* Türkiye'nin Ege'de ve Doğu Akdeniz'de gerilimden değil iş birliğinden yana olduğunu kararlılıkla gösterdiğini vurguladığımız görüşmede, diyalogun verimli şekilde sürdürülmesi için Yunanistan'ın teşvik edilmesi gerektiğini söyledim.