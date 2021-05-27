Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD’li şirketlerle görüşmede Washington’a mesaj: Daha yapıcı olun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’li şirketlerin yöneticileriyle dün akşam gerçekleştirdiği videokonferansın açılışında yaptığı konuşmada, Biden’ın 1915 olaylarını soykırım olarak nitelemesinin ilişkilere yük getirdiğini belirterek, “Başkan Biden’ın 1915 olayları hakkında yaptığı açıklama ilişkilerimize ilave yük getirse de Biden ile NATO zirvesinde gerçekleştireceğimiz görüşmenin yeni dönemin habercisi olacağına inanıyorum” dedi.

Toplantıya Boeing, Amazon, Microsoft, Kellogg, PepsiCo, Cisco, Procter & Gamble ve Johnson & Johnson gibi şirketlerden üst düzey yetkililer katıldı. Erdoğan, “Türkiye’yi sizlerin de destekleriyle küresel bir üretim ve teknoloji üssü haline getireceğimize inanıyorum” dedi.

Türkiye ile ABD arasındaki önceki başkan Trump döneminde başlayan ticaret sorunlarına atıfta bulunan Erdoğan, çelik ve alüminyum ürünlerinden alınan ilave gümrük vergisi, Türkiye menşei ihraç ürünlerine yönelik anti-damping önlemlerininin kaldırılmasında ABD’nin daha yapıcı hareket etmesini beklediğini de ifade etti.

‘GENİŞ BİR POTANSİYEL VAR’

Reuters’ın aktardığına göre fikir ayrılıklarına rağmen geçmişte iki ülkenin aralarındaki sorunların üstesinden gelmeyi başardığını ifade eden Erdoğan, “Amerika ile Suriye’den Libya’ya, terörle mücadeleden enerjiye, ticaretten yatırımlara kadar geniş bir yelpazede ciddi iş birliği potansiyelimiz bulunuyor. Ülkelerimiz arasındaki mevcut mekanizmaları işleterek hızla mesafe almak istiyoruz. Ekonomik Ortaklık Konseyi, Ekonomik ve Ticari Stratejik İşbirliği Çerçevesi, Ticaret ve Yatırım Çerçeve Anlaşması Konseyi gibi bu tür mekanizmaları devreye almamız gerekiyor” dedi.

YATIRIMCILARI ÇEKMEYE DEVAM



Orta vadede Türkiye’ye gelen doğrudan yabancı yatırımı %50 artırmak istediğini ifade eden Erdoğan, bunu sağlamak için teşvik sistemini sadeleştireceklerini ve yatırımcıların teşviklerden yararlanmasını kolaylaştıracaklarını belirtti. Erdoğan, cari açığı azaltacak projelere hükümetin önem verdiğinin altını çizerek, “Bilgi ve iletişim teknolojileri, enerji ve lojistik başta olmak üzere belli alanlarda uluslararası yatırımcıları çekmeye devam edeceğiz” dedi.

Erdoğan, Ocak ayında göreve başlayan Biden ile ilk görüşmesini 14 Haziran’daki NATO zirvesinde gerçekleştirecek.