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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Armin Laschet’e tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Güncellenme: 20:03, 30/01/2021
Haberler Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Armin Laschet’e tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili Telegram hesabından şu açıklamayı yaptı:

* Bugün Almanya Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik.

* Görüşmede, Sayın Laschet'i CDU Genel Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik ettim.

* Şansölye Angela Merkel'le tesis ettiğimiz yakın ve samimi iş birliğini Armin Laschet'le de sürdüreceğimizi düşünüyor, Sayın Laschet'in Türkiye-Almanya ilişkilerine ve Türk toplumuna yönelik müspet tutumunu yeni görevi sırasında da devam ettireceğine inanıyorum.

* Almanya ile hemen her alanda emsalsiz olan ilişkilerimize, güçlü ekonomik bağlarımıza ve bu köklü ilişkilerin geliştirilmesine her zaman büyük önem veriyoruz.

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