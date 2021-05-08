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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’e tepki

İsrail polisinin Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da teravih namazını kılan Filistinlilere yönelik saldırısıyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail’in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’ya yönelik maalesef her Ramazan ayında gerçekleştirdiği menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz" dedi.

Güncellenme: 20:49, 08/05/2021
HaberlerDünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’e tepki

İsrail güçlerinin Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da dün akşam teravih namazını kılan Filistinlilere yönelik ses bombalı ve plastik mermili müdahalesine dünya genelinden tepkiler sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail’e tepki gösterdi.

Erdoğan, paylaşımında “İsrail'in ilk kıblemiz #MescidiAksa'ya yönelik maalesef her Ramazan ayında gerçekleştirdiği menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz. Türkiye olarak her hal ve koşulda Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

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