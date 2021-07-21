Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kapalı Maraş açıklamalarına ABD, Yunanistan, İngiltere ve AB’den tepki: Kabul edilemez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kıbrıs Barış Harekatı’nın 47’nci yıl dönümü dolayısıyla gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki açıklamalarıyla uluslararası medyada gündem oldu.

Kıbrıs’ta çözüm için Avrupa Birliği’nin verdiği sözleri tutmadığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kapalı Maraş’la ilgili sözlerine de Avrupa Birliği, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İngiltere ve ABD’den tepkiler yükseldi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nicos Anastasiades, Türkiye’nin amacının bölgenin statüsünü değiştirmek olduğunu açıkça gösterdiğini iddia etti. Anastasiades bu hamleyi ‘kabul edilemez ve yasa dışı’ olarak adlandırdı. Anastasiades, “Erdoğan’a şu güçlü mesajı göndermek istiyorum. Atacağı adımlar ve talepleri kabul edilemez” ifadelerini kullandı. Anastasiades, Kapalı Maraş’ın kontrolünün Birleşmiş Milletler’e verilmesi çağrısı yaptı.

YUNANİSTAN: ABD’Yİ BİLGİLENDİRDİK

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin söz konusu adımlarının en güçlü şekilde kınandığını duyurdu. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland ile telefon görüşmesi yaptığını söylerken, Türkiye’nin yasa dışı eylemleri konusunda bilgi verdiğini aktardı.

İNGİLTERE: TANSİYONU YÜKSELTMEYİN

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyesi İngiltere, konunun acil olarak diğer konsey üyeleriyle birlikte tartışılması gerektiğini belirtirken, durumun endişe verici olduğuna dikkat çekti. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İngiltere, tüm taraflara Kıbrıs anlaşması uyarınca adadaki tansiyonu yükseltecek herhangi bir adım atmamaları çağrısı yapıyor” denildi.

BORRELL: ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI



AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın açıklamalarının Kıbrıs’ın statüsünü değiştirmeye yönelik tek taraflı kararlar olduğunu söyledi. Adada tansiyonun yükselmesi riski bulunduğunu öne süren Borrell bu durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı. Borrell, AB’nin uluslararası hukuka aykırı, tek taraflı eylemlerden ve provokasyonlardan kaçınılması çağrısı yaptığını söyledi.

ABD: GÜÇLÜ BİR YANIT VERİLECEK

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da gündemin sıcak maddesine ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan duyurunun provokatif ve kabul edilemez olduğunu savunan Blinken, “ABD ortak görüşe sahip olduğu ülkelerle birlikte çalışarak, endişe verici bu durumu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde görüşecek, güçlü bir yanıt verilmesi çağrısı yapacaktır” dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kapalı Maraş’la ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

“Atılan adımlarla Maraş’ta yeni mağduriyetler oluşturulmayacak, bilakis mevcut mağduriyetler giderilecektir. Bizim kimsenin toprağında, hakkında, mülkünde gözümüz yoktur. Kimse de bizim ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hakkına el uzatamaz. Cumhurbaşkanı Sayın Tatar’ın bizlerle paylaştığı kararla Maraş’ta hayat yeniden başlayacaktır. Mülkiyet haklarına riayet edilerek yürütülen bu çalışmalar ışığında artık Maraş’ta herkesin yararına olacak yeni bir dönemin kapıları açılacaktır. Açılımın öncelikle Kapalı Maraş’ın yüzde 3 buçuğuna tekabül eden pilot bölgede başlayacak olması Kıbrıs Türk makamlarının bu konuya ne kadar hassas yaklaştığını ortaya koyuyor.”

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