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Cumhurbaşkanı Radev imzayı attı: Bulgaristan’da parlamento feshedildi

Bulgaristan'da Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in imzaladığı kararnameyle mevcut parlamento feshedilerek erken seçime kadar görev yapacak teknokratlar hükümeti oluşturuldu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:54, 11/05/2021
HaberlerDünya
Cumhurbaşkanı Radev imzayı attı: Bulgaristan’da parlamento feshedildi

Bulgaristan’da 4 Nisan’da yapılan seçimin ardından hükümeti kuruma girişimlerinin başarısız olması nedeniyle 11 Temmuz’da erken seçim kararı alınmıştı.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev bugün imzaladığı kararname ile mevcut parlamentoyu feshetti. Kararname ile erken seçime kadar görev yapacak teknokratlar hükümeti oluşturuldu. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi tarafından yapılan açıklamada, ülkeyi seçime götürecek ara hükümetin başbakanı olarak Stefan Yanev'in göreve getirildiği, Dışişleri Bakanı olarak Svetlan Stoyev'in atandığı duyuruldu.

4 Nisan’da gerçekleştirilen parlamento seçimlerinde 240 sandalyelik parlamentoda hiçbir parti çoğunluğu elde edememiş, koalisyon müzakereleri başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Parlamentoya 75 milletvekili gönderen son Başbakan Boyko Borisov'un Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar Partisi (GERB) ise diğer partiler tarafından boykot edilmişti.

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