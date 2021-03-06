Dalai Lama coronavirüs aşısı oldu

Tibet’in sürgündeki dini lideri Dalai Lama, Hindistan’ın kuzeyindeki Himaçal Pradeş eyaletinin Dharamsala kentinde corona virüs aşısı oldu.

Dalai Lama, aşı işleminin ardından halka cesur ve aşı olma çağrısında bulundu. Dalai Lama konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Daha büyük problemlerin ortaya çıkmaması için aşı olmak çok önemli ifadelerini kullandı.

Dini lider Dalai Lamanın aşı olduğu Zonal Hastanesinde görevli Dr. G.D. Gupta, Dalai Lamanın konutunda yaşayan 10 kişinin de aşı olduğunu ifade etti. Öte yandan, Dalai Lamanın Oxford/AstraZeneca ortaklığında geliştirilen Covishield aşısını olduğu aktarıldı.