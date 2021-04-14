Danimarka 1 Mayıs’ta sınırlarını açıyor

Danimarka, dün gece yaptıkları açıklamada Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve Schengen bölgesindeki ülkeler için sınırların 1 Mayıs’ta açılacağını duyurdu.

Danimarka Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ülkeye giriş yapmak isteyen turistlerin aşı olduğuna dair bir belge göstermelerinin yeterli olacağı belirtildi.

KADEMELİ AÇILIYOR

Danimarka hükümeti 21 Nisan’dan itibaren sınırları kademeli olarak açma kararı alırken, 1 Mayıs’tan itibaren AB ülkeleri için sınırların açılacağı duyuruldu.

Başlangıçta düşük corona virüsü oranına sahip ülkelerden ziyaretçilerin kabul edileceği belirtildi. Bu ülkelerden gelenlerin negatif corona virüsü testi sonucu gösterme ya da karantinaya girme gibi zorunluluğu olmadığı belirtildi.