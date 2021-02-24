Danimarka normalleşme sürecine başlıyor: Martta her şey açılıyor

Avrupa’da corona virüsü salgınına karşı kendini en çok koruyan ülkelerden biri olarak dikkat çeken Danimarka’da normalleşme süreci resmen başladı…

Çok sıkı önlemler alarak vaka ve ölüm sayısını düşüren Danimarka’da mağazaların ve bazı okulların Mart ayında açılmasına karar verildi.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen’in “hesaplı risk” olarak adlandırdığı bu hamle ile birlikte 5.000 metrekareden küçük bütün dükkanların açılmasına ve açık havada etkinlik ve buluşmalara izin verildi. Açık havada yapılacak etkinliklerde 25 kişi sınırı getirilirken okullar da tekrar açılacak. Öğrencilerin haftada iki kez test olması zorunluluğu getirildi.

VAKA SAYISI 3 KATINA ÇIKABİLİR

Danimarka hükümeti, uzmanların bu hamle ile birlikte vaka sayısında yeniden bir artış yaşanabileceği konusunda kendilerini uyardığını söyledi. Danimarka Sağlık Bakanı Magnus Heunicke, “Daha çok etkinlik demek daha çok enfeksiyon demek ve bu da daha çok insanın hastaneye kaldırılması anlamına geliyor” dedi.

Heunicke, yasakların kalkmasıyla birlikte vaka sayısının Nisan ayının ortasında 880 olabileceğini söyleyerek şu anki sayıdan 3 kat daha fazla olabileceğinin altını çizdi.

326 MİLYON DOLAR GELİR SAĞLAYACAK

Öte yandan Danimarka Ekonomi Bakanı Nicolai Wammen, “Diğer ülkelerin çok hızlı açıldığını ve enfeksiyonun kontrolünü yitirdiklerini gördük. Bu senaryodan uzak durulmalı. İşletmelerin tekrar açılması Danimarka ekonomisine he ay 326 milyon dolar gelir sağlayacaktır” dedi.

Danimarka’da resmi verilere göre 208.556 vaka tespit edilirken salgının başladığı günden beri 2343 insan Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirdi.

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