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Danimarka: Suriye’deki bazı bölgeler güvenli

Suriyeli mültecilerin ikamet statüsünü iptal eden ilk Avrupa ülkesi olan Danimarka'da hükümet, iç savaştaki Suriye'nin bazı bölgelerinin mültecilerin geri dönmesi için güvenli olduğu konusunda ısrar ediyor.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:15, 19/05/2021
HaberlerDünya
Danimarka: Suriye’deki bazı bölgeler güvenli

Danimarka, Suriyeli sığınmacıları ülkesine gönderme konusunda aldığı karardan geri adım atmıyor. Kopenhag yönetimi, 200den fazla Suriyeli mültecinin ikametini iptal ederek, Suriye’nin bazı bölgelerinin mültecilerin geri dönmesi için güvenli olduğunu belirtti.

Danimarka, yakın zamanda Ruanda ile bir göç anlaşması imzaladı. İmzalanan anlaşma, Avrupa basınında Ruanda’da bir sığınmacı tesisi açmayı planladığına dair spekülasyonlara yol açtı.

Danimarka göçmenlik hizmetleri kurumu, ülkede hali hazırda 35 bin Suriyelinin bulunduğunu ve 1.200 mültecinin statüsünün yeniden değerlendirildiğini belirtti. Danimarka’da yaklaşık 5 bin Suriyeliye Geçici sığınmacı statüsü verilmişti.

Öte yandan, başkent Kopenhag’da Christiansborg Sarayı Meydanı’nda toplanan göstericiler, Nisan ayında hükümetin Suriyeli mültecileri geri gönderme kararını protesto etmişti.

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