Danimarka’da yasaklar gevşiyor: Maske zorunluluğu kalkıyor

Danimarka hükümeti bugün yapılan açıklamada, Aralık ayından beri uygulanan geniş kapsamlı yasakların ve kısıtlamaların kaldırılacağını duyurdu.

Üçüncü dalga corona virüsü salgınını ortadan kaldırmak için uygulanan yasakları kaldırarak kademeli normalleşme sürecine başlama hazırlığı içerisinde olan Danimarka’da zorunlu maske kullanımı da rafa kaldırılacak.

Hükümetin açıklamalarına göre başkent Kopenhag’ın ev sahipliğinde yapılacak Avrupa Futbol Şampiyonası’nda stadyuma 25.000 seyirci alınacağı belirtildi. Yetkililer daha önce yaptıkları açıklamada 16.000 taraftarın statlara alınacağını duyurmuştu.

Avrupa Şampiyonası’nda Danimarka, Finlandiya, Belçika ve Rusya ile Parken Stadyumu’nda oynarken, Danimarka Futbol Federasyonu, stadyumun henüz 25.000 seyirciye hazır olmadığını duyurdu.

Öte yandan ülke genelinde 14 Haziran’dan itibaren zorunlu maske kullanımı uygulamasının da geçerli olmayacağı belirtildi. Fakat toplu taşımada maske kullanımına zorunluluk getirileceği duyuruldu. Danimarka hükümeti, restoran ve barların da kapanma sürelerinin kademeli olarak uzatılacağını açıkladı.

Danimarka Adalet Bakanı Nick Haekkerup, “Enfeksiyonun yayılma boyutu stabil seviyede ve aşılama da iyi gidiyor” dedi.

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