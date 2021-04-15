Danimarka’nın aşılarına Çekya, Litvanya ve Letonya da talip oldu

AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi tarafından corona virüsüne karşı geliştirilen aşının gençlerde kullanımının “nadir kan pıhtılaşmasına” neden olduğu gerekçesi ile Danimarka, aşıyı kullanmayı tamamen bırakan ilk ülke olmuştu.

Danimarka’nın AstraZeneca aşısının kullanımını tamamen durdurduğunu açıklamasının ardından söz konusu aşıların kendilerine satılmasını isteyen ülke sayısı artıyor.

Çekya’nın Danimarka’nın elindeki tüm aşıları satın almaya hazır oldukları açıklamasının ardından Litvanya ve Letonya da Danimarkalı makamlara aşıları satın almak istediklerini bildirdi.

“SEVE SEVE AŞILARI ALIRIZ”

Litvanya Başbakanı Ingrida Szimonyte, AstraZeneca aşılarını satın almak için Danimarka makamlarıyla irtibata geçtiklerini ifade ederek, “Eğer Danimarka aşıların aktarımı ihtimalini düşünecek olursa onları seve seve alırız” dedi. Szimonyte, aşıları satın almak için Letonya’nın da Danimarka ile temasa geçtiğini bildirdi. Litvanya Başbakanı, ülkesinde AstraZeneca aşısı olmak için çok sayıda kişinin istekli olacağını da sözlerine ekledi.

“TÜM DÜNYADA AŞI ARIYORUZ”

Danimarka'nın AstraZeneca kararının ardından ilk olarak Çekya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Jan Hamaczek ülkesinin Danimarka’nın elindeki tüm AstraZeneca aşılarını seve seve satın alabileceğini bildirmişti.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag’daki Çekya Büyükelçisi’ne Danimarka makamlarıyla acil iletişime geçmesi talimatını verdiğini belirten Hamaczek, tüm dünyada aşı aradıklarını, AstraZeneca aşılarını satın almaya hazır olduklarını ifade etmişti.

Hamaczek, önümüzdeki pazartesi günü ise Sputnik V aşılarının alımını görüşmek üzere Rusya'nın başkenti Moskova’ya gideceğini açıklamıştı.

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