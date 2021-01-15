‘Davos’un altın yumurtası’ kapısına kilit vurdu

Dünya Ekonomik Forumu için Davos’a giden dünya liderleri ve milyarderlerin kaldığı otel, corona salgını yüzünden kapılarını kapattı.

Ocak ve Şubat için ayrılan rezervasyonlar da iptal edildi. Otele artık online ya da başka şekilde rezervasyon yapılamıyor. 216 odası, üç restoranı ve çeşitli aktivite alanları bulunan 5 yıldızlı otel, spor tatili için gelecek ekipler için odalarını açmayı planlıyor.

Otelin, Şubat ayında kısa bir süreliğine açılması planlanıyor ancak onun dışında önümüzdeki yılın kış aylarına kadar kapalı kalacağı kesin.