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‘Davos’un altın yumurtası’ kapısına kilit vurdu

İsviçre’nin küçük ama dünya ekonomisine yön veren kasabası Davos’ta bulunan 'altın yumurta' şeklindeki Intercontinental oteli, corona yüzünden kapılarını kapatma kararı aldı.

Ali GÜLEN
Güncellenme: 12:38, 15/01/2021
Haberler Dünya
‘Davos’un altın yumurtası’ kapısına kilit vurdu

Dünya Ekonomik Forumu için Davos’a giden dünya liderleri ve milyarderlerin kaldığı otel, corona salgını yüzünden kapılarını kapattı.

Ocak ve Şubat için ayrılan rezervasyonlar da iptal edildi. Otele artık online ya da başka şekilde rezervasyon yapılamıyor. 216 odası, üç restoranı ve çeşitli aktivite alanları bulunan 5 yıldızlı otel, spor tatili için gelecek ekipler için odalarını açmayı planlıyor.

Otelin, Şubat ayında kısa bir süreliğine açılması planlanıyor ancak onun dışında önümüzdeki yılın kış aylarına kadar kapalı kalacağı kesin.

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Yayınlanma Tarihi:12:35,