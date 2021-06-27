Delta mutasyonu bir ülkeye daha sıçradı

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle bugün yaptığı açıklamada, Batı Şeria'da 2 kadında Covid-19'un Delta mutasyonunun görüldüğünü duyurdu.

Keyle, mutasyon tespit edilen kadınların kısa süre önce Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne seyahat ettiğini söyledi. Kadınların karantinaya alındığını kaydeden Keyle, temaslılara da test yapılacağını ifade etti.

Filistinlileri aşı olması için başvuru yapmaya çağıran Filistinli Bakan, aşının Covid-19’un semptomlarını azaltacağını kaydetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 9'u Batı Şeria’da ve 73’ü Gazze Şeridi’nde olmak üzere 82 yeni Covid-19 vakasının tespit edildiği ve bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklanan son verilere göre toplam can kaybı sayısının 3 bin 556'ya yükseldiği, toplam vaka sayısının ise 313 bin 520 olduğu bildirildi.