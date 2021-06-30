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Delta varyantı kabusu sürüyor: Çocuklarınıza aşı yaptırın uyarısı

Corona virüsü salgınının ilk olarak Hindistan'da görülen mutasyonu Delta varyantı ile ilgili bilinmezler ve endişeler katlanarak artmaya devam ediyor. ABD'de yetkililer, "Delta varyantını anlayana kadar maske takılmalı" derken, okulların açılmasına ramak kala çocukların aşılanması gerektiği tavsiye edildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:13, 30/06/2021
HaberlerDünya
Delta varyantı kabusu sürüyor: Çocuklarınıza aşı yaptırın uyarısı

Başta Hindistan olmak üzere onlarca 90’a yakın ülkede tespit edilen Delta varyantı ile ilgili endişe devam ediyor… ABD’deki neredeyse her eyalette tespit edilen Delta varyantı ile ilgili bir açıklama yapan ABD Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) yetkilileri, mutasyona uğramış bu virüs türünün ülke genelindeki baskın virüs olacağını söyledi.

ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından CNN’e konuşan yetkililer, sonbaharın yaklaşmasıyla birlikte vakaların artmasından endişe ettiklerini ve okulların açılmasıyla birlikte salgının önlenemez bir hale gelebileceğini söyledi.

Los Angeles’ta Delta varyantının yayılmasıyla birlikte aşı olanlarda bile kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu getirileceği belirtildi. ABD’nin birçok eyaletinde maske takma kuralları dağınık bir şekilde uygulanırken Brown Üniversitesi’nde görevli bilim insanı Dr. Ashish Jha, “12 yaşın üzerindeki çocukların ebeveynleri okullar açılmadan önce aşı yaptırmalı. Mesajım çok net: Çocuklarınıza aşı yaptırın. Benim de iki ergen çocuğum var ve ikisi de aşı oldu. Aşının yan etkileri çok ama çok nadir görülüyor dolayısıyla aşı olmak Covid olmaktan çok daha güvenli” dedi.

CDC, aşının yan etkisinin çok nadir görüldüğünü belirterek, “Covid-19 aşılarının avantajları potansiyel risklerden daha üstün. CDC, 12 yaşın üzerindeki herkese aşı yapılmasını tavsiye ediyor” açıklamasını yaptı. ABD’de bazı okulların Ağustos ayının başında açılacağına dikkat çeken yetkililer, çocukların bağışıklığının sağlanması için aşı olunması gerektiğini duyurarak, “Şu an gençler için onaylanmış aşı Pfizer/BioNTech. Bu aşının ikinci dozundan iki hafta sonra tamamen aşı etkisini gösteriyor. Dolayısıyla ilk dozu olduktan ancak 5 hafta sonra salgından korunabilirsiniz. O yüzden şimdi aşı olunmalı” dedi.

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Yayınlanma Tarihi:10:07,