Delta varyantının çıktığı Hindistan Covaxin’in sonuçlarını açıkladı: Ağır vakalara karşı yüzde 93, varyanta yüzde 65 etkili

Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyona dayandı. Virüse karşı geliştirilen aşılar, ortaya çıkan yeni mutasyonlar nedeniyle koruyucu olup olmadığı endişesi yaratıyor.

Corona virüsünün halihazırda en hızlı yayılan türü ilk kez Hindistan’da ortaya çıkan Delta varyantı. Söz konusu varyantın ortaya çıktığı ülkede geliştirilen bir aşıyla ilgili sıcak gelişmeler yaşandı. Hindistan’da Bharat Biotech tarafından geliştirilen Covaxin aşısının klinik denemelerinin üçüncü aşama test sonuçları açıklandı.

Paylaşılan verilere göre aşının ağır geçirilen vakalara koruma oranı yüzde 93.4 olarak tespit edildi. Virüsün en çok merak edilen Delta varyantına karşı etkinlik oranı ise yüzde 65.2 olarak paylaşıldı. Aşının semptomatik vakaları önleme başarısı da yüzde 77.8 olarak duyuruldu.

AYDA 23 MİLYON DOZ ÜRETİM



Hindistan’da halihazırda ülkede üretim izni verilen AstraZeneca aşısı uygulanıyor. Dünyanın en büyük aşı üreticisi Hindistan Serum Enstitüsü, aşı kapasitesinin temmuz ayı itibarıyla 100 milyon doza çıkarılacağını açıklamıştı. ABD’ye onay başvurusunda bulunmak üzere hazırlanan Bharat Biotech ise aylık doz miktarını 23 milyon olarak belirlemişti.

İlginizi Çekebilir Johnson & Johnson: Aşı Delta varyantına karşı 8 ay koruyor

İlginizi Çekebilir Dört soruda Çin aşıları analizi: Delta varyantına karşı etkili mi?