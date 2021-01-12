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Denize çakılan Endonezya uçağından yeni görüntüler: Kara kutu bulundu

Endonezya'da denize düşen yolcu uçağının su altındaki enkazının yeni görüntüleri yayınlandı. Uçağın kara kutusu da denizden çıkarıldı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:45, 12/01/2021
Haberler Dünya

Endonezya’nın başkenti Cakarta’da 9 Ocak’ta denize düşen Sriwijaya Havayolları’na ait SJ 182 sefer sayılı Boeing 737-500 tipi yolcu uçağın parçalarının bulunduğu bölgede arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ulusal Arama Kurtarma Ajansı, su altındaki çalışmalarına yönelik yeni görüntüler yayınladı. Görüntülerde 62 kişinin bulunduğu uçaktan kalan parçalar yer alırken, ekipten Yusuf Latif yaptığı açıklamada, “Bugün kurbanları bulmaya odaklanıyoruz” dedi.

Kara kutu incelenmek üzere götürüldü.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Yudo Margono, “Aşağıda oldukça fazla parça var ve biz yalnızca birkaç parçayı çıkarabildik. Umarım, daha fazla bulunabilir” dedi.

Su altından çıkarılan parçalardan biri.

Yetkililer uçağa ait kara kutuya ulaşıldığını da duyurdu. Kara kutunun incelenmesi sonucu uçağın düşüş nedeninin açıklanması bekleniyor.

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