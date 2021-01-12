Denize çakılan Endonezya uçağından yeni görüntüler: Kara kutu bulundu

Endonezya’nın başkenti Cakarta’da 9 Ocak’ta denize düşen Sriwijaya Havayolları’na ait SJ 182 sefer sayılı Boeing 737-500 tipi yolcu uçağın parçalarının bulunduğu bölgede arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ulusal Arama Kurtarma Ajansı, su altındaki çalışmalarına yönelik yeni görüntüler yayınladı. Görüntülerde 62 kişinin bulunduğu uçaktan kalan parçalar yer alırken, ekipten Yusuf Latif yaptığı açıklamada, “Bugün kurbanları bulmaya odaklanıyoruz” dedi.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Yudo Margono, “Aşağıda oldukça fazla parça var ve biz yalnızca birkaç parçayı çıkarabildik. Umarım, daha fazla bulunabilir” dedi.

Yetkililer uçağa ait kara kutuya ulaşıldığını da duyurdu. Kara kutunun incelenmesi sonucu uçağın düşüş nedeninin açıklanması bekleniyor.