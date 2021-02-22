Dev timsahın midesinden ameliyatla çıkarıldı

ABD’nin Florida eyaletindeki St. Augustine Timsah Çiftliği Zooloji Parkındaki bir 158 kilo ağırlığındaki timsahın geçtiğimiz Aralık ayında hayvanat bahçesine gelen bir turistin ayakkabısını yuttu.

İki ayın ardından Anuket adlı timsah ameliyata alındı. Zooloji parkı sosyal medyada yaptığı açıklamada, “Ekip üyelerimiz Anuket’in ayakkabıyı yuttuğunu, tekrar çıkardığını ve biz onu geri alamadan tekrar yuttuğunu gözlemledik” dedi.

BİRDEN FAZLA YÖNTEM DENENDİ

Yetkililer, yaklaşık 158 kilo ağırlığındaki ve 3.2 metre uzunluğundaki Anuket adlı timsahın midesindeki ayakkabıyı bir den fazla yöntemin ardından başarıyla çıkarabildiği ifade edildi.

“Timsahlar, yiyecek olup olmadığını görmek için bir öğeyi ısırıp test ederek çevrelerini keşfederler ve yiyeceklerini bütün olarak yutar” diyen yetkililer, “Ayakkabıyı geri çıkaracağını umarak bekledik ve Anuket’i izledik diye konuştu. Anuket adlı timsahın parka geri götürüldüğü ve durumunun iyi olduğu kaydedildi.

İlginizi Çekebilir Timsahın köpek balığını yediği anlar sosyal medyada viral oldu