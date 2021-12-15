Devlet başkanından ağaç kesen yetkililere ağır ceza

"Dünyanın en fazla sera gazı üreten ülkesi" imajını değiştirmeye çalışan Çin'de, binlerce ağacın kesilmesi Devlet Başkanı Şi'nin de dikkatinden kaçmadı.

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Çin'in Guangzhou kentinde, binlerce banyan ağacının kesilmesinden sorumlu 10 yetkili ağır disiplin cezaları aldı.

ABD gazetesi Washington Post, kararın muhtemelen yerel kararlara genelde müdahale etmeyen Devlet Başkanı Şi Cinping'in onayıyla alındığını yazdı.

Guangzhou kentinin bağlı olduğu Guangdong eyaletinde görevli Komünist Parti yöneticisi Li Şi, binlerce ağacın kesilmesinin kentin doğal habitatına büyül zarar verdiğini söyledi. Li, Devlet Başkanı Şi'nin özellikle Guangzhou'daki doğal hayata büyük önem verdiğini belirtti.

10 yetkili arasında bulunan kentin Belediye Başkan Yardımcısı Lin Daoping ve 4 yetkili görevden alındı.

Guangzhou'da son bir yılda belediyenin kenti güzelleştirme projeleri kapsamında çok sayıda banyan ağacının kesilmesi tepkilere yol açmıştı.

Dünyanın en fazla sera gazı üreten ülkesi Çin, son yıllarda çevre alanında önemli adımlar atarak bu konudaki kötü şöhretini silmeye çalışıyor. Bu amaçla ülkede kapsamlı ağaçlandırma planları uygulamaya konuyor.

Guangzhou'daki bazı yetkililerse, bazı banyan ağaçlarının köklerinin yollara ve altyapıya zarar verebileceğini savunuyor.