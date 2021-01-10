Dikkat 4 gün sonra ölebilirsiniz

Yapay zeka, insanların düşünce sınırlarını zorlamaya devam ediyor ve çok küçük aletlerle akıl almaz işler yapma yeteneğine sahip… Hamburg Teknik Üniversitesi'nde Prof. Alexander Kolpin, ölümü dört gün önceden haber veren alet geliştirdi. Kibrit kutusundan büyükçe olan icat, evlere, doktor muayenehanelerine, hasta takip için yatakların üzerine takılabiliyor. Temassız muayene yapabilen, yapay zekaya sahip küçük alet, sensör sistemi ile vücut fonksiyonlarını takip ediyor.

KALP- NEFES ANALİZİ

Yeni icat, kişiden alınan bu verileri yorumluyor ve sürekli öğreniyor. Prof. Kolpin, “Bu öğrenme sayesinde yapay zeka, kalp atışını, nefes alış- verişlerini analiz ediyor. Tehlikeli değişiklikleri anında fark ediyor. Kalp krizinin gelişini anlayabiliyor. Hatta bir kişinin doğal olarak ölümünden dört gün öncesinde kalp aktivitesindeki değişiklikleri tespit edebiliyoruz“ açıklaması yaptı. Kalp aktivitesindeki bu değişikliklerin analiziyle, bir kişinin ölümünün yaklaştığı da böylece anlaşılabiliyor.

ÖLÜM ALARMI VAR

Cihaz, kalp atışı ve nefes almanın neden olduğu vücut yüzeyindeki titreşimleri ölçüyor. Prof. Dr. Kolpin, insanın ölüme yaklaştığında vücut titreşimlerinin çok farklı olduğunu belirtti. Yapay zeka, ölümün yaklaştığını alarm verip bildiriyor. Mini-Doc (Küçük Doktor) adı verilen bu cihazın bilgisayarla desteklenebileceğini belirten Kolpin, “Hastayı uzaktan muayene eder ve temassızdır. Salgın dönemlerinde temassız olması da çok önemli” ifadelerini kullandı.

BEBEKLERİN İÇİN ÖNEMLİ

Mini-DOC'UN ani bebek ölümlerine karşı da kullanılabileceği ve ailelerle, doktorları uyarabileceği ifade ediliyor. Bebek ölümlerinin birçoğunun beyindeki epileptik nöbetlerden kaynaklandığı, cihazın ise bunu 4- 5 dakika önceden tahmin edip alarm çalabileceği belirtiliyor.