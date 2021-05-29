Diktatör Çavuşesku’nun uçağı 1.2 milyon TL’ye satıldı

Artmark Müzayede Evi tarafından 25 bin euro başlangıç fiyatı konulan uçak için 150 kişi yarıştı. Açık artırmayı kazanan kişi 120 bin euro (1.2 milyon TL) teklifle uçağın yeni sahibi oldu.

Uçmasına izin verilmeyen uçak, Çavuşesku'nun ölümünden sonra Romanya devlet havayolu Romavia'nın filosuna eklenmişti. İflas eden Romavia'nın ardından uçak bir süre Pakistan'daki bir havayolu şirketine ödünç verildi ve son olarak Romanya'da bir hangarda çürümeye terk edildi.

Çavuşesku dönemindeki lüks iç mekanı sökülen uçağın ne amaçla kullanılacağı bilinmiyor. Müzayedede, İran Şahı tarafından Çavuşesku'ya armağan edilen Paykan Hillman Hunter marka 1974 model bir araç da 95 bin euroya alıcı buldu.