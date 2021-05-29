Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Diktatör Çavuşesku’nun uçağı 1.2 milyon TL’ye satıldı

Romanya’yı bir dönem demir yumrukla yöneten ve 1989’da devrildikten sonra öldürülen Nikolay Çavuşesku’nun en son kullandığı başkanlık uçağı, Bükreş’teki açık artırmada 120 bin euroya alıcı buldu.

Ali GÜLEN
Güncellenme: 12:47, 29/05/2021
HaberlerDünya
Diktatör Çavuşesku’nun uçağı 1.2 milyon TL’ye satıldı

Artmark Müzayede Evi tarafından 25 bin euro başlangıç fiyatı konulan uçak için 150 kişi yarıştı. Açık artırmayı kazanan kişi 120 bin euro (1.2 milyon TL) teklifle uçağın yeni sahibi oldu.

Uçmasına izin verilmeyen uçak, Çavuşesku'nun ölümünden sonra Romanya devlet havayolu Romavia'nın filosuna eklenmişti. İflas eden Romavia'nın ardından uçak bir süre Pakistan'daki bir havayolu şirketine ödünç verildi ve son olarak Romanya'da bir hangarda çürümeye terk edildi.

Çavuşesku dönemindeki lüks iç mekanı sökülen uçağın ne amaçla kullanılacağı bilinmiyor. Müzayedede, İran Şahı tarafından Çavuşesku'ya armağan edilen Paykan Hillman Hunter marka 1974 model bir araç da 95 bin euroya alıcı buldu.

İlginizi ÇekebilirRomanya'da coronanın faturası bakana kesildiRomanya'da coronanın faturası bakana kesildi