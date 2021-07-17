Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Suudi mevkidaşıyla görüşmesinde tepki çeken görüntü: Türk bayrağını küçülttüler

Özbekistan'da Suudi mevkidaşı Faisal bin Ferhan'la bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüşmesinde Türk bayrağı detayı dikkat çekti. Mayıs ayındaki görüşmede toplantı salonunda iki ülkenin de büyük bayrağı bulunurken, dün yapılan görüşmede salonda yalnızca büyük Suudi Arabistan bayrağı olduğu, küçük bir Türk bayrağının sehpaya yerleştirildiği görüldü.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:45, 17/07/2021
HaberlerDünya
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Suudi mevkidaşıyla görüşmesinde tepki çeken görüntü: Türk bayrağını küçülttüler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te düzenlenen ‘Orta ve Güney Asya: Bölgesel Bağlantısallık, Sınamalar ve Fırsatlar’ adlı konferans kapsamında dün ve önceki gün bir dizi önemli temasta bulundu.

Çavuşoğlu’nun ikili görüşmeleri arasında Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Ferhan’la gerçekleştirdiği buluşmada bayrak detayı öne çıktı. İki bakanın bir araya geldiği salonda büyük Suudi Arabistan bayrağı yer alırken, büyük Türk bayrağının olmadığı görüldü. Çavuşoğlu ve Ferhan’ın arasındaki sehpada küçük Türk bayrağına yer verilmesi dikkat çekti.

 

Çavuşoğlu’nun Taşkent’teki görüşme sonrası paylaştığı mesaj.

 

Öte yandan Taşkent’teki görüşmeyle ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yapan Çavuşoğlu, Türk bayrağının yer almadığını gizleyen açıdaki bir kareyi paylaştı. Çavuşoğlu o paylaşımda, “Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Ferhan ile yararlı bir görüşme gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

 

İki bakanın Mayıs ayında yaptığı görüşmede iki ülkenin bayrakları.

 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu görüşmeden önce Suudi mevkidaşı Ferhan’la 10-11 Mayıs’ta Suudi Arabistan’a yaptığı ziyarette bir araya gelmişti. Söz konusu görüşmede toplantı salonunda her iki ülkenin de büyük bayrağı yer almıştı.

İlginizi ÇekebilirAvrupa Parlamentosu'nda Türk bayrağı krizi! Alman vekil: Yeniden göstermeyinAvrupa Parlamentosu'nda Türk bayrağı krizi! Alman vekil: Yeniden göstermeyin

 

İlginizi ÇekebilirNATO zirvesine damga vurdu: Giderayak kapıştılarNATO zirvesine damga vurdu: Giderayak kapıştılar

 

Asya Dışişleri Bakanı dizi mevlüt çavuşoğlu Özbekistan Suudi Arabistan Twitter
Yayınlanma Tarihi:12:38,