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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Üst düzey toplantıya ev sahipliği yapacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika'nın başkenti Brüksel'de katıldığı NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuştu. Çavuşoğlu, Türkiye'nin Afganistan'da barış süreci için yapılacak üst düzey toplantıya ev sahipliği yapacağını açıkladı.

Güncellenme: 18:31, 23/03/2021
HaberlerDünya
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Üst düzey toplantıya ev sahipliği yapacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika’nın başkenti Brüksel’de katıldığı NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye’nin Afganistan’da barış süreci için yapılacak üst düzey toplantıya ev sahipliği yapacağını ifade etti.

“PKK/YPG, IRAK VE SURİYE’DE TEHDİT”

Bakan Çavuşoğlu, paylaşımında “NATO DB Toplantısı 1. Oturumuna hitap ettik. Afganistan’da barış süreci için üst düzey toplantıya ev sahipliği yapacağız. Libya’da istikrarın tesisi için desteğimiz sürecek. PKK/YPG, Irak ve Suriye’de tehdit. Tüm terör örgütleriyle mücadelemiz devam edecek” dedi.

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