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Dışişleri Bakanlığı: Yeni START kararını memnuniyetle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “ABD ve RF’nin, 5 Şubat 2021’de sona erecek olan Yeni START’ın beş yıl süreyle uzatılmasına ilişkin kararını memnuniyetle karşılıyor ve destekliyoruz” dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 19:15, 03/02/2021
Haberler Dünya
Dışişleri Bakanlığı: Yeni START kararını memnuniyetle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un ABD ve RF'nin Yeni START antlaşmasını (Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması) beş yıl süreyle uzatma kararı hakkındaki soruya şöyle yanıt verdi:

* ABD ve RF'nin, 5 Şubat 2021'de sona erecek olan Yeni START'ın beş yıl süreyle uzatılmasına ilişkin kararını memnuniyetle karşılıyor ve destekliyoruz.

* ABD ve RF'nin nükleer güçlerini sınırlandıran Yeni START, iki ülke arasında stratejik istikrarı sağlayan yürürlükteki son antlaşma olması itibariyle küresel öneme sahiptir.

* Atılan bu önemli adımın silahların kontrolü rejiminin güçlendirilmesine ve küresel güvenliğe yönelik sınamalarla mücadeleye katkıda bulunmasını temenni ediyoruz. (İHA)

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