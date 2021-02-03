Dışişleri Bakanlığı: Yeni START kararını memnuniyetle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un ABD ve RF'nin Yeni START antlaşmasını (Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması) beş yıl süreyle uzatma kararı hakkındaki soruya şöyle yanıt verdi:

* ABD ve RF'nin, 5 Şubat 2021'de sona erecek olan Yeni START'ın beş yıl süreyle uzatılmasına ilişkin kararını memnuniyetle karşılıyor ve destekliyoruz.

* ABD ve RF'nin nükleer güçlerini sınırlandıran Yeni START, iki ülke arasında stratejik istikrarı sağlayan yürürlükteki son antlaşma olması itibariyle küresel öneme sahiptir.

* Atılan bu önemli adımın silahların kontrolü rejiminin güçlendirilmesine ve küresel güvenliğe yönelik sınamalarla mücadeleye katkıda bulunmasını temenni ediyoruz. (İHA)

İlginizi Çekebilir ABD, New START anlaşmasını 5 yıllığına uzattı