Dışişleri Bakanlığı’ndan Afganistan açıklaması

Afganistan'ın Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde yer alan Şiilere ait bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda en az 50 kişi öldü, 140 kişi yaralandı. Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’ın Kunduz vilayetindeki bir camide meydana gelen bombalı saldırıyı kınadı.

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Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde yer alan Şiilere ait bir camiye bombalı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda en az 50 kişi öldü, 140 kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler Afganistan’a Yardım Misyonu’ndan (UNAMA) yapılan açıklamada da Kunduz’daki bir camiyi hedef alan saldırıda ölü ve yaralı sayısının 100’ü aştığı bildirildi.

Euronews’ta yer alan habere göre, kanlı eylemin bu hafta içerisinde bir dini mekanı hedef alan üçüncü saldırı olduğunun altı çizilen UNAMA açıklamasında, pazar günü başkent Kabil’de bir cami yanında gerçekleşen bir diğer saldırının sorumluluğunun IŞİD-H tarafından üstlenildiği bilgisi paylaşıldı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN KINAMA

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Afganistan'ın Kunduz vilayetindeki bir camide bugün (8 Ekim) cuma namazı esnasında gerçekleştirilen bombalı terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir.

* Bu menfur terör saldırısını kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, dost ve kardeş Afgan halkına taziyelerimizi iletiyoruz.

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