Dışişleri Bakanlığı’ndan Afganistan’a taziye mesajı

Afganistan’ın Nuristan vilayetinde yer alan Kamdesh köyünde şiddetli yağışlar sele neden olmuş, ilk belirlemelere göre 40 kişi hayatını kaybetmişti.

Eyalet Valisi Sözcüsü Mohammad Sayed Mohmand yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 60 olduğuna dair rapor aldıklarını fakat gerçek sayının çok daha yüksek olduğunu düşündüklerini belirtti. Mohmand, bölgede sel nedeni ile 100 evin yıkıldığını ifade etti.

Bölgeyi kontrol eden Taliban ise, hayatını kaybedenlerin sayısının 150 olduğunu açıklarken, bölgeye kendi yardım ekiplerini gönderdiklerini belirtti.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Afganistan'ın Nuristan vilayetinde meydana gelen sel felaketinde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve selin ağır hasara yol açtığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Felakette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa, dost ve kardeş Afgan halkına ve Hükümetine başsağlığı diliyoruz” denildi. (İHA)