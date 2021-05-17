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Dışişleri Bakanlığı’ndan Avusturya’ya tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "Avusturya İçişleri Bakanı'nın, ülkemiz ve sayın Cumhurbaşkanımız hakkında yaptığı gerçeklikten kopuk beyanları külliyen reddediyor ve kınıyoruz" dedi.

Güncellenme: 23:03, 17/05/2021
HaberlerDünya
Dışişleri Bakanlığı’ndan Avusturya’ya tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Bilgiç, Avusturya İçişleri Bakanı’nın Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik yaptığı beyanlar hakkında gelen soruya, yaptığı yazılı açıklama ile cevap verdi.

Bilgiç, şu ifadeleri kullandı:

* Avusturya İçişleri Bakanının, İsrail’in Filistinlileri hedef alan vahşi saldırılarına karşı Viyana’da gerçekleştirilen protesto gösterileri bağlamında bugün ülkemiz ve Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında yaptığı gerçeklikten kopuk beyanları külliyen reddediyor ve kınıyoruz.

* Avusturya makamlarını tamamen iç politika kaygılarıyla yapılan ve Türkiye- Avusturya ilişkilerine zarar veren Türkiye aleyhtarı bu tür açıklamalara son vermeye davet ediyoruz.

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